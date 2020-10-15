Здесь будет сад: возле детского паллиативного отделения городской больницы №9 в Челябинске посадили более 50 деревьев и кустарников

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сирень, яблони, сливы, абрикосы, рябина, сливы и клены — этим солнечным осенним утро 15 октября в сквере на территории Челябинской городской больницы №9 появился настоящий сад из более чем 50 плодовых деревьев и кустарников.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Организатором экологической акции выступил медиахолдинг «КП-Челябинск» при поддержке администрации Ленинского района.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Благоустройство территории одной из крупнейших больниц города проходит в рамках областной программы «Реальные дела», инициированной губернатором. На территории Челябинской городской больницы №9 расположены два детских корпуса на 140 человек. Мы же понимаем, что в хорошую погоду детей сложно удержать в помещении, им хочется выйти погулять. Именно поэтому инициатива главного врача по благоустройству территории больницы была поддержана администрацией района и губернатором, — комментирует глава Ленинского района Челябинска Александр Орел. — Здесь сформирована тропиночная сеть, причем тропинки созданы там, где они были натоптаны, как привыкли ходить люди. Появилась детская площадка, также в скором времени будут установлены лавочки и урны. Также весной 2021 года будут досажены деревья и высажен газон, чтобы это место стало полноценной зоной отдыха для посетителей и пациентов больницы, а также медицинского персонала. Свежий воздух, красивый сквер и близость озера, я уверен, будут способствовать выздоровлению пациентов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отец Иоанн из православного храма иконы Божьей Матери «Утоли мои печали» прочитал молитву и благословил озеленение территории.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— На наш призыв присоединиться к акции по озеленению территории больницы отозвались многие неравнодушные челябинцы. Благодаря слаженной работе посадка деревьев и кустарников ведется быстро и соблюдением всех санитарных правил. Пусть все саженцы пойдут в рост и будут радовать взрослых и маленьких пациентов больницы своей красотой, — говорит директор Челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Мы отлично провели это утро и внесли свой вклад в экологическое благоустройство нашего города. Большое спасибо главе Ленинского района и главному врачу «девятой» больницы за то, что поддержали нашу акцию.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Непосредственное участие в зарождении будущего сада приняли представители Челябинского регионального отделения «Союза садоводов России». Волонтеры высадили на территории больницы более десятка кустов сирени.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В экологической акции также поучаствовали активисты благотворительного экологического фонда «Моя планета».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы стараемся поддерживать все акции по благоустройству и озеленению нашего города, — отмечает директор фонда «Моя планета» Вячеслав Плотников. — Сегодня мы высадили яблони, абрикосы и сливы. Они выращены и привиты в нашем регионе, привыкли к нашему грунту, а потому хорошо перенесут зиму.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К озеленению территории городской больницы совместно с активистами присоединился председатель Совета регионального отделения партии «Родина» в Челябинской области Сергей Смышляев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вместе с футбольной командой «Родина», ее капитаном и главой любительской лиги ГОЛЛ 8х8 Вадимом Муруновым, а также чемпионом мира и Европы по муай-тай и кикбоксингу Хаялом Джаниевым активисты посадили 13 молодых деревьев вдоль аллеи.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, подключиться к экомарафону «Комсомольской правды» и присоединиться к озеленению территории больницы могут все неравнодушные челябинцы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сегодня делается очень многое, чтобы привести Челябинск в такое состояние, чтобы он нравился горожанам. И благоустройство территории медицинской организации — это часть большой работы. Раньше здесь был пустырь — а теперь красивый сквер и две детские площадки. В нашей больнице также имеется отделение детской паллиативной помощи, так вот площадки приспособлены и для детей с особенностями здоровья. Для детей, находящихся на лечении, особенно длительном, очень важно, чтобы территория больницы напоминала парк, двор возле дома или школьную площадку, — говорит главный врач МБУЗ Городская клиническая больница № 9 Олег Денисов. — А еще сегодня «Комсомольская правда» подарила нам детские книги и журналы, которыми сейчас зачитываются не только ребята, но и взрослые. И это огромный позитив для всех!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следите за нашими новостями и присоединяйтесь в экомарафону вместе с «Комсомолкой»!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru