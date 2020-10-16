Операции отменяются: из-за коронавируса в Челябинске закрыли детскую урологию

Из ОКБ № 3 выселяют детскую урологию. Фото: Евгений Королев, Гугл карты.

Детским урологам запретили оперировать маленьких пациентов в ОКБ №3. С понедельника отделение всем составом (и самих медиков, и пациентов) переводят в детскую областную больницу. Но врачи отказались выполнять распоряжение сверху. Вопреки запрету они принимают в отделение плановых пациентов и собираются провести несколько операций в чужом оперзале.

— Никаких письменных приказов не было. Все указания нам дают устно. Обещают, что мы переедем в другую больницу, пока бушует ковид. Но мы уверены: под благовидным предлогом отделение хотят закрыть. С этим мы не согласны, — говорят сами медики.

МАМЫ БОЯТЬСЯ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПОМОЩИ

Против закрытия отдаления и мамы маленьких пациентов. Сынишке челябинки Анны пять месяцев. Два с половиной из них малыш провел в урологическом стационаре, перенес две операции. Диагноз «двусторонний гидронефроз» был поставлен еще внутриутробно.

— У сына тяжелая патология почек. Дети перерастают ее до школы. Но пока мы должны наблюдаться у медиков. Иногда болезнь обостряется, и нас экстренно кладут в больницу. Я боюсь, что областная больница не справится с наплывом пациентов, и мы останемся без помощи докторов, — призналась Анна КП-Челябинск.

Челябинки публикуют в соцсетях тревожные посты и просят максимальный репост.

— Отделение закрывают, плановые операции отменяют! Те, кто так долго ждал помощи, останутся без нее. Отделение детской областной не сможет принять всех, а помощь иногда требуется экстренная. Мы хотим лечиться в этой больнице! У этих врачей, настоящих профессионалов своего дела, — написала в Instagram пользователь kravchukana.

ПЕРЕЕЗД РАДИ МАСШТАБНОЙ СТРОЙКИ?

Сейчас на весь огромный Челябинск меньше десятка детских хирургов-урологов. Часть из них оперируют в «тройке», а остальные — в областной детской больнице.

— В «тройке» целое отделение и оперзал в десяти шагах от палат. На каждого пациента годами ведется карточка. Лечащий доктор в любой момент может поднять документы и оценить состояние пациента в динамике. В областной детской больнице под урологию отданы несколько палат, и документы они не хранят, — рассказал один из медиков «тройки». — Несколько лет назад ЧОДКБ уже пыталась перетянуть на себя всех урологических пациентов. Но тогда нас спасла петиция мам. Мы уверены, если сейчас переедем, наших медиков выкинут через месяц. Областной детской больнице нужны наши койки, чтобы построить хирургический корпус в городском бору.

«ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЛЕЧИТЬСЯ С ДЕТЬМИ»

Но в руководстве ОКБ № 3 опасения медиков не поинмают.

— Третья больница, а в народе ее называют «больницей скорой помощи», принимает экстренных пациентов со всего Челябинска и даже из области. Среди вновь поступающих есть зараженные коронавирусом, но понять это в приемном покое нельзя. Болезнь проявляется позже, когда больной успевает заразить медиков и других пациентов. Мы не можем рисковать здоровьем детей, поэтому переводим детскую урологию в областную больницу, — рассказал КП-Челябинск главный врач ОКБ № 3 Михаил Вербицкий. — ЧОДКБ ведет прием плановых пациентов, дети туда поступают со справками на ковид, а значит, риск заразиться практически нулевой. Я не понимаю, почему наши медики ставят личные интересы выше здоровья детей. То же самое сделали в ГКБ № 9: детская травматология без лишних споров переехала в детскую областную больницу.

Главный врач «тройки» также не исключает, что назад отделение не вернется. Но он не видит в этом трагедии.

— Мое мнение: дети должны лечиться с детьми. У наших маленьких пациентов случаются осложнения, и тогда нам приходится вызывать узких специалистов из областной детской больницы. А там они могли бы осматривать прооперированных детей на месте. Но пока разговоров об этом нет. Переезд запланирован только на время пандемии, — добавляет Вербицкий.

«ЕСЛИ ОТКАЖУТСЯ, СПРАВИМСЯ СВОИМИ СИЛАМИ»

Опасения мам попытались развеять и в Челябинской областной детской больнице.

— В нашей больнице два специализированных отделения для урологических пациентов. В нефрологии мы проводим лекарственное лечение, а в урологии делаем операции. И там, и там мы увеличим количество коек. Сегодня мы — единственная больница в Челябинской области, которая делает урологические операции лапароскопическим методом, то есть через небольшие разрезы. Это дает возможность выписывать прооперированных детей не через неделю, а через пару дней. Значит, и койки у нас будут быстро освобождаться. Поэтому мы готовы забрать всех маленьких пациентов. Это вообще европейский подход: собирать детскую хирургию и детскую медицину в одном месте. Все, кто был записан на плановую операцию в «тройку», смогут сделать ее в наших стенах уже в ближайшее время. Также мы предложили хирургам «тройки» перейти на работу в ЧОДКБ. Ждем их решения. Если врачи откажутся, справимся своими силами, хирурги есть, — рассказал КП-Челябинск начальник отдела по связям с общественностью ЧОДКБ Дмитрий Руденок.

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