Учеников начальной школы уже второй месяц кормят бесплатно, а их родители все не могут вернуть переплату, оставшуюся с весны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой весной, перед отправкой школьников на дистант, многие семьи успели внести аванс за питание детей в школах. А уже с этого года ребят с 1 по 4 класс кормят бесплатно. На счетах «Уральского комбината питания» зависли большая сумма. Родители из Челябинска заявили, что очень сложно вернуть свои деньги обратно. Рассказываем, почему и как все-таки это сделать.

ХОТЕЛИ НА КАРТУ, А ПРИХОДИТСЯ ЕХАТЬ ЛИЧНО

О возврате денег мама Егора задумалась еще в июне. За обеды сына она переплатила 600 рублей. Для матери-одиночки эти деньги не лишние.

— Сначала я собиралась заполнить заявление на возврат прямо на сайте — деньги там обещали вернуть дистанционно. Не дошли руки. В сентябре компания заявила, что переплату вернут в октябре, прямо в школе. А теперь выясняется, что вся начальная школа должна подъехать за своими деньгами в офис компании в центре города в пятницу в течение рабочего дня! — рассказала КП-Челябинск Татьяна.

Женщину смущает время, ведь по пятницам, как и многие, она работает. Кроме того не хочется подцепить коронавирус в очереди за деньгами.

— Да, многие, кто приходит сюда, возмущаются, недовольны. Но очереди у нас нет. В коридоре сидят два-три человека, заходят по одному. Деньги выдают быстро, — рассказала сотрудница комбината.

И посоветовала обратиться к бухгалтеру.

— Деньги на карточки мы сейчас не возвращаем. Это технически невозможно. Но предлагаем челябинцам несколько вариантов. Человек может выбрать удобный, — пояснила главный бухгалтер «Уральского комбината питания» Ольга Белоусова.

ГДЕ И КОГДА ВЫДАЮТ ДЕНЬГИ

1. В бухгалтерии «Уральского комбината питания» на улице Героев Танкограда, 40П. По будням с 8.00 до 17.00, в пятницу до 16.00. Обед с 12.00 до 13.00. Очередей нет.

2. В офисе на ул. Васенко, 96 , офис 620. По пятницам с 9.00 до 16.00. Без обеда. Очередь — несколько человек. Скоро появится еще один день, но пока только в пятницу.

3. В своей школе. Для этого школа должна собрать заявления от родителей, сдать их пакетом в «Уральский комбинат питания» и договориться о дне выдаче денег. Отдельные школы так и поступили. Однако многие отказались: из-за сложной эпидобстановки директора не хотят собирать в здании школы взрослых.

МОЖНО ДОЖДАТЬСЯ ПЯТОГО КЛАССА

— Я призываю не паниковать. Деньги не пропадут. Они лежат на личном счету ребенка. Если их не забрать, то в пятом классе вы сможете оплатить этой суммой питание в школьной столовой, — говорит Ольга Белоусова.

Если все же поедите забирать деньги, возьмите с собою:

— паспорт;

— свидетельство о рождении (если ребенок не вписан в паспорт);

— заявление на возврат денег и согласие на обработку персональных данных (форму можно скачать на сайте комбината питания).

Получать деньги должен лично родитель. Бабушкам, дедушкам или соседям деньги не отдадут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru