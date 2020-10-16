Продление режима повышенной готовности в Челябинской области: экономику не блокируют, несмотря на рост числа заболевших

- . Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 16 октября, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области до 1 ноября. С начала осени в регионе наблюдается всплеск короавирусной инфекции, который наложился на подъем сезонных заболеваний: ОРВИ и гриппа. Однако, несмотря на серьезность ситуации, ограничительных мер в экономике не предусмотрено. Ранее первый заместитель главы региона Ирина Гехт заявляла: «Ситуация в области напряженная, но контролируемая».

Главная задача, подчеркивают в правительстве региона, — это соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. В общественном транспорте, в магазинах, поликлиниках, в других местах массового пребывания людей мы обязаны носить маски и в идеале — перчатки. Кстати, в учреждениях культуры — кинотеатрах, театрах, концертных залах — соблюдается шахматный принцип рассадки зрителей. И обязателен масочный режим.

Акцент в распоряжении губернатора сделан на соблюдении режима повышенной готовности людьми старше 65 лет. Иммунная система пожилых уязвима. Как и у страдающих хроническими заболеваниями. Южноуральцам из каткгории риска следует минимизировать пребывание в людных местах, соблюдая домашний режим. Работодателям рекомендовано перевести уважаемых сотрудников на дистанционный труд.

В сообщении о продлении режима повышенной готовности на сайте правительства Челябинской области говорится, что на раннем этапе коронавирусную инфекцию можно спутать с ОРВИ или гриппом.

Если у вас повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, оставайтесь дома и вызовите врача.

Если не оказана медицинская помощь, сообщить об этом можно по единому номеру горячей линии для жителей Челябинской области по вопросам распространения коронавирусной инфекции – 8 (800) 201-41-88.

Кроме того, по телефону горячей линии ответят на любой вопрос о коронавирусе, примут заявку, если не оказали медицинскую помощь; помогут с доставкой продуктов, лекарств и всего необходимого для тех, кто соблюдает домашний режим.