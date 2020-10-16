«НОВАТЭК-Челябинск» представил обновленную версию мобильного приложения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— «Мобильное приложение» — прямой и адресный путь общения с абонентами, — отметил генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко. — Наше будущее — за развитием новейшего программного обеспечения. В Челябинской области 913 тыс. семей используют природный газ для отопления и приготовления пищи, из них 120 тыс. зарегистрировали на сайте компании личный кабинет, а треть из них, около 40 тыс., пользуются его мобильной версией на смартфоне для оперативного решения всех вопросов, связанных с газоснабжением.

В новой версии мобильного приложения внедрен механизм моментального оповещения абонента о передаче показаний, поступлению оплат, сообщениях Контакт-центра и т. д. Также учтены многие пожелания пользователей — от восстановления пароля по СМС до групповой обработки оповещений.

С целью улучшения потребительских свойств приложения внедрен новый механизм: теперь абонент может самостоятельно настроить в приложении напоминания о необходимости передать показания за потребленный газ. Кроме того, улучшена возможность работы с несколькими лицевыми счетами, а также способами и тематикой получения информации от компании Изменился и главный экран приложения. Значок на картинке с личными данными означает, участие абонента в социальных акциях «НОВАТЭК-Челябинск».

Изменения в приложении направлены на упрощение и ускорение всех операций. Так интерфейс платежной странички сразу предлагает выбрать канал оплаты, а для абонентов Челябинска и Магнитогорска появилась возможность напрямую записаться в электронную очередь для очного посещения участка.

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