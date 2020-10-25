Туристическая компания, объявившая о своем закрытии, оставила челябинку без круиза

Компания DAN закрылась из-за кризиса в период коронавируса Фото: google.com/maps

Челябинка Елизавета не может вернуть деньги за несостоявшийся круиз после закрытия туристической компании DAN. Путешествие было запланировано на май, но грянула пандемия коронавируса и его перенесли на ноябрь. Теперь выяснилось, что ей не доплатят порядка 2000 евро или около 180 тыс. рублей по нынешнему курсу.

Девушка забронировала круиз еще в апреле прошлого года через турфирму, которая работала с DAN как субагент. Сначала внесла 30%, а в феврале этого года две путевки стоимостью 1 653 евро каждая были полностью оплачены.

— Мы получили уведомление, что туры не состоятся, и нам предложили вариант перебронирования, — рассказала женщина в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). — В итоге их перебронировали на ноябрь.

Туристка сидела в ожидании отпуска, но в сентябре появился новый повод обеспокоиться: компания DAN объявила о прекращении своей деятельности. Елизавета узнала эту новость из СМИ и сразу же позвонила туроператору, чтобы узнать, что теперь будет с деньгами.

За каждую путевку Елизавета заплатила по 1653 евро. Эти деньги должны были уйти непосредственно организатору круиза, однако женщина получила ответ, что по ее путевкам было внесено лишь 783 и 483 евро соответственно.

— Я связалась напрямую с туроператором, из разговора стало понятно, что в общей сложности нам не доплатят две тысячи евро. У меня возникает вопрос, а куда делись эти деньги? Мы обратись к юристам, насколько я поняла, до января в России действует мораторий на банкротство, поэтому прекращение деятельности компании можно расценить как отказ от исполнения своих обязательств.

Елизавета настроена судиться и возвращать свои деньги. Она призывает всех пострадавших объединиться, чтобы подать коллективный иск — так повысится шанс, что свои деньги вернет каждый клиент. На данный момент женщина с юристом уже готовит документы.

— Пока рано говорить, на что мы можем рассчитывать, но нужно дать делу ход. В Ростуризм обращаться я не стала, поскольку организация не несет ответственности за финансовые дела компании DAN, и деньги она мне не вернет.

Елизавета просит всех клиентов, не получивших свои деньги, написать ей на почту для оформления коллективного иска: problema_dan@mail.ru.

КОММЕНТАРИЙ

Эксперт по туризму Михаил Панов:

— DAN — типичный центр бронирования, который выбивал для себя лучшие условия у туроператора, чтоб ему давали больший процент, и делился прибылью с агентом. Многие агентства именно поэтому работали через центры бронирования. Но фактически они работали на свой страх и риск, так как в эту цепочку внедрялся еще один посредник. Все центры бронирования схлапываются и будут схлапываться, потому что они построены как финансовые пирамиды.

Здесь ответственность полностью лежит на агенте, у которого был куплен тур. Потому, что на нем лежало обязательство оплатить тур. Его отношение с DAN — их внутренние отношения. Это решение агента работать через прослойку, через посредника. DAN может и не заплатил, но клиента это не касается.

Нужно судиться с агентством. Шанс выиграть 100%. Вопрос в том, каким образом агентство будет выполнять решение. Как правило, это все взыскивается, если агент реально оступился, и это не была целая система. Можно и моральный вред предъявить.

Проверить оплачен ли тур просто: через сайт туроператора по номеру заявки и брони на сайте. Также можно обратиться по телефону через клиентскую службу.

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