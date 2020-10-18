«Привязали к кровати и оставили без лекарств»: пациенты ковидного стационара в Челябинске обвиняют врачей в смерти бабушки в отделении

Ролик из больницы задел челябинцев за живое, но самой пациентке огласка не помогла - она скончалась. Фото: telegram-канал «Челябинск № 1».

Накануне вечером в социальных сетях появился небольшой ролик из стационара при челябинской ОКБ № 2, где лечат коронавирусных пациентов. Автор видео слезно молила найти родных пожилой пациентки, которая умирает. По словам женщины, медики привязали ее к кровати и практически не подходят. Без лечения женщина вот-вот отдаст Богу душу.

— Врачи ничего не делают. Толком не ходят — не могу дозваться. Подойдут, посмотрят: жива, не жива. И все. Сначала еще ставили капельницу с глюкозой. А сейчас только вечером вводят, как я понимаю, антибиотики. Ждут, что бабушка умрет. Кто узнал свою бабушку, свою маму — заберите ее отсюда, пока она живая. Мучается бабулечка, сильно мучается, — говорит женский голос за кадром.

Дальше женщина подходит к кровати бабушки и показывает ее руки. Они привязаны к железной кровати. Кисти у пожилой пациентки сплошь синие. Сама старушка лежит без сознания и тяжело дышит при помощи трубки. Автор ролика утверждает, что в таком положении — на спине и с привязанными руками — бабушка находилась четыре дня.

Выкладывая в социальные сети этот тяжелый ролик, автор надеялась, что спасает старушку. Отношение медиков к больной женщине действительно изменилось.

— Вчера с вечера начали за ней смотреть. Капельницу поставили, укол. Сегодня с утра ее обтерли, но, к сожалению, она все равно ушла. А привезли ее в нормальном состоянии. Бабушка называла свое имя, просилась в туалет. Когда спрашивали, как у нее дела, она поднимала большой палец руки и показывала, что все хорошо. Но за последние дни в отделении превратилась в овощ, — сообщила ее соседки.

По словам соседок бабушки, медики признавались, что в отделении не хватает лекарств. Женщины просили дать телефон близких бабушки — они могли бы купить лекарства ей сами. Но на просьбы больных никто не ответил.

— Это была термальная больная, имевшая много хронических заболеваний, поэтому она умерла. Помощь в больницей ей оказали в полном объеме. А фиксация рук была необходимой, так как пенсионерка была без сознания, — говорят в стационаре.

Правда, такой ответ устраивает немногих. В соцсетях люди выплескивают негатив на врачей. Никто не хочет столкнуться с таким отношением. Также людей пугают слова о нехватке лекарств. Челябинцы уже столкнулись с дефицитом противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках города. Кроме того, многие не могут вызвать врача — номера поликлиник и неотложек постоянно заняты. И даже скорая может ехать на вызов несколько суток. Ковидные отделения местных больниц переполнены.

Минздрав Челябинской области пообещал прокомментировать ситуацию с пожилой женщиной позже. Возможно, ведомство проведет собственную проверку.