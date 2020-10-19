Велопешеходная набережная: Челябинск обустраивает новые прогулочные пространства

Рядом с ледовой ареной "Трактор" в следующем году появится современная зона отдыха. Фото: cheladmin.ru

Березовая роща рядом с ледовой ареной «Трактор» — излюбленное место прогулок жителей микрорайона «Ньютон». В следующем году лесочек станет современным парком с сетью тропиночных дорожек, местами для тихого и активного отдыха.

ДОРОЖКИ, ДЕРЕВЬЯ, ГАМАКИ

Глава города Наталья Котова предприняла поездку по местам будущих прогулочных пространств в Калининском районе Челябинска. Рощица у «Трактора» стала первой остановкой.

Сейчас в лесочке строят разветвленную тропиночную сесть, используя разные материалы, устанавливают скамейки и урны.

— Площадь рощи — почти шесть га, — говорит глава Калининского района Сергей Колесник. — В процессе проектирования парка была учтена вся существующая тропиночная сеть, для облагораживания которой используем разные типы покрытий — тротуарную плитку, песчано-гравийную смесь, асфальтобетон и травмобезопасный материал.

По словам Колесника, в будущем парке расположатся зоны активного досуга: для скейтбордистов, для мини-футбола и волейбола, воркаута. Уже сейчас монтируется большой детский городок. Появится игровой комплекс для детей среднего возраста. Будет уголок тихого отдыха, с гамаками.

Проект общей стоимостью в 24 млн руб. — двухэтапный. В мае будущего года начнется большое озеленение. Проектантам была поставлена обязательная задача — максимально сохранить зеленые насаждения, убрав только угнетенные и сухостойные. Потому, поясняет Сергей Колесник, и тропиночная сеть будет такой затейливой, извилистой. Каждое дерево, которое попадает в дорожку, обводится с двух сторон. Всего снесут 25 аварийных и сухостойных стволов. Каждое дерево снято, описан его вид и состояние, а расположение нанесено на карту.

В следующем году в новом парке высадят 107 деревьев-крупномеров: рябин, кленов, ив и 2324 кустарника. Для ухода за саженцами смонтируют систему автополива.

Но и по зимнему использованию облагороженной территории у властей города большие планы.

— Это будет больше, чем общественное пространство площадью свыше 6 га. Впервые мы сразу продумали зимний вариант использования, когда тропиночная сеть превращается в лыжную трассу из нескольких колец. Это порядка двух километров, — пояснил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

НОВЫЙ УЧАСТОК У РЕКИ

Еще один маршрут для прогулок пешком и на велосипеде — участок набережной за супермаркетом «Лента» на пересечении улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной. Застройщики укрепили береговую линию габионом, построили подпорную стенку, уложили бетонные плиты — получилась дорожка. Правда, долгое время участок был завален строительным мусором. С берегов реки вывезено более 6 тыс. тонн хлама.

Глава Челябинска Наталья Котова в сопровождении главы Калининского района Сергея Колесника и главного архитектора города Павла Крутолапова осмотрела очищенный от мусора участок береговой линии. Фото: cheladmin.ru

— Основная идея: река, ее берега являются велопешеходной связкой и мощнейшей природной доминантой, которой богат наш город. Сейчас мы ее плавно осваиваем. Это рекреационная набережная, призванная быть ближе к природе, поэтому мы сделаем акцент на ее максимальное сохранение, то есть минимизируем опоры, ограждения. Это будет возможность побыть рядом с природой в центре города. И это, конечно, будет уникально. К проектированию планируем приступить уже зимой, — сказал Павел Крутолапов.

Набережная у Торгового центра уже готова. Фото: cheladmin.ru

Прямая речь

Глава города Наталья Котова:

— Мы будем продолжать наводить порядок на набережной реки Миасс. К сожалению, невозможно сделать все сразу, поэтому каждый год будем выполнять благоустройство на отдельных участках. Проекты будем обсуждать с жителями, но цель у нас одна — сделать связанной территорию вдоль набережной, чтобы жители могли выйти на Северо-Западе и пешком или на велосипеде добраться до центра города, до улицы Кирова. Сроки будут зависеть от финансирования, но мы будем обращаться к предпринимателям города с просьбой принять участие в реализации этих проектов.