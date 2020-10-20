Жители Челябинской области продают места в больничных очередях

В период пандемии людям приходится сутками стоять на прием к врачу Фото: читатель КП

Во время пандемии очереди в поликлиниках Челябинской области увеличились, а сейчас они кажутся и вовсе бесконечными. Люди вынуждены сутками стоять в ожидании, особенно это касается записи на КТ. Однако находчивые южноуральцы увидели во всем этом способ неплохо заработать.

«МЕСТА ПРОДАВАЛИ ЕЩЕ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ»

В Интернете стали появляться объявления, в которых жители Магнитогорска предлагают занять очередь в поликлинике за деньги. Такую услугу предлагает некая Екатерина, которая просит 200 рублей за час ожидания в очереди. Мы позвонили по номеру, указанному в объявлении и выяснили, что у женщины есть целый штат «сотрудников», коротающих время в больничных коридорах.

— Если вы воспользуетесь нашей услугой, вам придет СМС с кодом, который нужно будет назвать нашему сотруднику, — рассказала Екатерина. — Сотрудник поменяется с вами местами, когда вы оплатите услугу онлайн.

Фото: avito.ru

Сотрудники — слово громкое, ведь фактически это знакомые Екатерины, которые готовы постоять в очереди, все деньги они заберут себе. Женщина призналась, что услуга пользуется спросом, но точных цифр не назвала — коммерческая тайна. Да и вообще, расспросы вызвали у Екатерины подозрения, она решила, что мы прощупываем почву и хотим создать ей конкуренцию на рынке.

— А вы с какой целью интересуетесь? Если вы сами хотите начать или ищите работу, могу подключить вас к себе, будете работать, — предложила Екатерина. — Эта деятельность стара как мир, еще в СССР продавали талоны в регистратуру.

УТРОМ ДЕНЬГИ — ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ

Еще одно объявление в том же Магнитогорске выложила Наталья. У нее нет почасовой оплаты, а действует конкретная ставка в 700 рублей, да и спектр услуг не ограничивается поликлиникой: тут есть и МФЦ, и пенсионный фонд, налоговая и многое другое.

— Сначала нужно перевести деньги на карту, потом я занимаю очередь и сообщаю, во сколько вам нужно подъехать, — делится тонкостями бизнеса Наталья. — Предоплата гарантирует, что вы точно приедете, а то сейчас такие очереди, что люди сутками ждут.

На вопрос о гарантиях, что женщина точно займет очередь, Наталья предложила альтернативу: половину суммы нужно перевести на карту, а остальные деньги отдать по факту. По словам женщины, бизнес у нее идет неплохо, клиенты имеются. На КТ пока ездить не приходилось, но о том, как будет идти процесс, она рассказала.

— Я подъезжаю, вношу вас в список и постоянно нахожусь там, контролирую весь процесс очереди. Каждый час присылаю фотографии, держу в курсе. Когда останется человек пять до вашей очереди, звоню, чтобы вы приехали, — добавила Наталья.

Фото: avito.ru

А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?

По словам юриста Александра Щербинина, такие сделки никак не контролируются законом, а покупатель такой услуги может остаться ни с чем, если вдруг его обманут и не отдадут место в очереди. Деньги вернуть не удастся, да и обманщиков привлечь к ответственности вряд ли получится.

— Никаких административных или уголовных нарушений я тут не вижу, — рассказал Александр Щербинин. — Это может быть не очень хорошо только с моральной точки зрения. Если человек сначала занимает место, а потом пытается его продать, то фактически оно ему не нужно, и он просто удлиняет очередь. Из-за этого реально нуждающиеся могут не успеть попасть к врачу. Хотя с точки зрения закона все в пределах нормы.

Продажа места в очереди для России не ново. Такие явления происходят каждый раз, когда компания Apple презентует новый смартфон. На днях как раз анонсировали iPhone 12, поэтому скоро желающие приобрести модный гаджет быстрее всех опять выстроятся в большие очереди. Особенно это будет заметно в Москве и Санкт-Петербурге. На «Авито» уже появляются объявления, в которых люди готовы занять место за несколько дней до старта продаж. Стоимость их услуг порой равняется стоимости самого гаджета.

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