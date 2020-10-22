Осталось девять квартир: у челябинцев есть последний шанс купить жилье в сосновом бору в резиденции «Соколиная гора»

Надоело каждый вечер искать место на стоянке и маневрировать между припаркованными машинами во дворе? Достали шумные соседи и подозрительные личности возле подъезда? Хочется дышать свежим воздухом и нормально высыпаться? Тогда у вас есть последний шанс приобрести жилье в, пожалуй, самом экологичном жилом комплексе Челябинска — загородной резиденции «Соколиная гора».

Именно сейчас, пока вы читаете эту статью, челябинцы скупают последние квартиры в жилом квартале SokolHill. На момент написания материала в продаже оставалось всего девять квартир с высокими потолками и панорамными окнами площадью от 56,6 до 113 кв.м., но с каждым днем их количество сокращается. В наличии имеется несколько вариантов планировки: студия+спальня, студия+две спальни, студия+три спальни, 4-комнатные квартиры, а еще двухуровневые апартаменты с террасой на крыше.

Рассказываем, почему челябинцы выбирают резиденцию в Каштакском бору.

ЖИЗНЬ В ЛЕСУ, НО С ГОРОДСКИМ КОМФОРТОМ

Согласитесь, не все жилые комплексы Челябинска могут похвастаться близостью леса или даже сквера. Некоторые прямо говорят, что для того, чтоб насладиться свежим воздухом и пением птиц, нужно пройти или проехать определенное расстояние.

В отличие от многих «Соколиная гора» расположена прямо внутри соснового бора, который считается памятником природы.

Резиденция имеет собственные два гектара леса, где оборудованы тропинки для прогулок, места для барекю и гриля в благоустроенных беседках для дружеских и семейных посиделок, детские и спортивные площадки, а также интересные арт-объекты.

Жизнь в загородном квартале схожа с отдыхом на курорте: живописный бор, воздух, пропитанный хвоей, чистота и уют. А еще в «Соколиной горе» поет лес.

Помимо пения птиц, звуки издают специальные инструменты, развешанные на ветвях, и нежно звенящие от дуновения ветра.

Защитить жителей загородной резиденции от смога мегаполиса помогают благоприятная роза ветров и семь километров леса, раскинувшегося вокруг. И пока горожане жалуются на запах дыма, жители «Соколиной горы» наслаждаются свежим воздухом. После напряженного трудового дня в суетном мегаполисе так здорово расслабиться в атмосфере спокойствия, а еще в окружении природы прекрасно высыпаются и дети, и взрослые.

РЯДОМ САДИКИ, ШКОЛА И МАГАЗИНЫ

Загородный квартал европейского уровня хоть и находится в лесу, но имеет всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру. Развитая транспортная сеть позволяет жить за городом, но при этом не менять работу в Челябинске и не отказываться от встреч с городскими друзьями: дорога до центра мегаполиса займет около 25 минут.

В близлежащем поселке Каштак имеются небольшие продовольственные супермаркеты и детские сады, в шаговой доступности для жителей «Соколиной горы» расположена школа.

БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Территория жилого комплекса огорожена — посторонний здесь появиться не может. На территории комплекса также работает круглосуточное видеонаблюдение. А потому ребятня спокойно резвится на всей территории допоздна, а самые маленькие даже оставляют игрушки в песочнице — знают, никто не заберет любимую куклу или машинку.

Что касается взрослых, внутри жилого комплекса царит такая атмосфера добрососедства, что многие даже не запирают двери на ключ — все друг друга знают, а чужие не придут.

ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПАРКИНГ

Возвращаясь с работы домой, жители «Соколиной горы» оставляют машину на всегда свободном и безопасном парковочном месте. Здесь имеется отдельный дом для машин — двухуровневый теплый паркинг. Даже в холодное время года не нужно думать о том, как отогреть автомобиль и снять ледяную корку со стекол. Паркинг расположен так, чтобы не мешать гуляющим семьям и не создавать угрозу безопасности жителям резиденции.

А для гостей «Соколиной горы» предусмотрены парковочные места по периметру квартала.

ФИТНЕС-КЛУБ И БАССЕЙН

Фитнес-пространство SokolFit называют жемчужиной жилого комплекса. Это премиальный фитнес-клуб для всей семьи с бассейном, спа-центром, секциями по плаванью, студией групповых программ и тренажерным залом.

Для взрослых и детей здесь проводятся групповые и индивидуальные занятия, а ребята, которые занимаются здесь в секции по плаванью, забирают призовые места на городских и областных соревнованиях.

В SokolFit также имеются сауны, хамам, массажный кабинет, гидромассажный и детский бассейны. Укрепить здоровье и улучшить физическую форму сюда приходят не только местные жители, но и гости из Челябинска. Что может быть приятней, чем прогулка по сосновому лесу после хорошей тренировки? А для жителей «Соколиной горы» в фитнес-клубе действуют специальные предложения.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КУПИТЬ ЖИЛЬЕ В «СОКОЛИНОЙ ГОРЕ»

Жизнь в «Соколиной горе» уже выбрали более 250 семей Челябинска. В этом списке — почетные, известные и уважаемые жители города.

Строительство жилого комплекса, начавшееся десять лет назад, завершилось сдачей двух последних домов. Именно в них в свободной продаже осталось только девять квартир. Если вы заботитесь о своем здоровье и безопасности своих детей, хотите дышать свежим воздухом и отлично высыпаться, записывайтесь на экскурсию в резиденцию «Соколиная гора» по телефону: (351) 230-10-10. Кстати, квартиры здесь можно приобрести по государственной программе сельской ипотеки по процентной ставке от 2,7% годовых*.

В загородной резиденции «Соколиная гора» можно получить постоянную прописку и стать полноправным обладателем квадратных метров, проживать здесь круглогодично или проводить выходные в собственных апартаментах среди реликтовых сосен.

Загородная резиденция «Соколиная гора»

Телефон отдела продаж:

8 (3517) 00-90-32;

sokolgora.ru;

ВКОНТАКТЕ;

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*кредит предоставляет АО «Россельхозбанк», генеральная лицензия № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015). Размер ипотечной ставки от 2,7 до 3%. Кредит выдается на срок до 25 лет. Максимальный размер до 3 000 000 рублей. Первоначальный взнос не менее 10%.

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