Челябинский депутат Госдумы испытал вакцину «Спутник V» от коронавируса, но все равно заболел

Депутат Валерий Гартунг Фото: vk.com/gartung_vk

Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, участвующий в испытании вакцины «Спутник V», заразился коронавирусом. Парламентарий записал видеообращение, в котором рассказал, что вирус может настичь любого, даже если человек полностью соблюдает все меры безопасности.

— Чувствую себя хорошо, температуры нет, но утром сделал еще один анализ — положительный результат подтвердился, — рассказал Валерий Гартунг. — Очень жаль, что не смогу выступить по важнейшим законопроектам. Фракция будет сражаться без меня, а я буду сражаться с коронавирусом.

У депутатов взяли анализы перед пленарным заседанием, а вечером вынесли вердикт. Гартунг сделал повторный тест, и он снова показал коронавирус.

О том, что народные избранники испытают вакцину от COVID-19, 15 сентября заявил председатель палаты Вячеслав Володин. Примечательно, что некоторые добровольцы должны были получить не настоящий «Спутник V», а лишь плацебо. Пресс-секретарь челябинского отделения «Справедливой России» Ангелина Попцова подтвердила, что Гартунг участвовал в испытании вакцины, но что именно ему досталось — неизвестно.

— Валерий Карлович подозревает, что он получил плацебо, но подтвердительных данных никто дать не может, — сообщила Ангелина Попцова.

Некоторое время депутат будет работать удаленно, находясь дома.

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