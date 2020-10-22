Привиться можно в своей поликлинике и в частном центре.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Около 40% жителей области уже привились от гриппа. Но вакцинация будет продолжена до середины декабря. Рассказываем, где поставить прививку от гриппа в Челябинске 2020 и чем отличаются вакцины.
БЕСПЛАТНО И ЗА ДЕНЬГИ
В этом году популярность прививки от гриппа бьет все рекорды. Люди боятся подхватить сразу два вируса — грипп и ковид. И спешат защититься хотя бы от одной напасти.
Как и в прежние годы, привиться от гриппа сегодня можно бесплатно — в поликлинике по месту жительства или во время массовых профилактических акций.
В поликлиниках прививают людей из групп риска. Это:
— дети от 6 месяцев до 18 лет;
— врачи, педагоги, работники транспорта и ЖКХ;
— студенты;
— призывники;
— беременные дамы;
— люди 60+;
— люди с хроническими заболеваниями и с лишним весом.
Если вы не относитесь к группе риска, можете после осмотра врача купить вакцину самостоятельно, а потом принести ее в поликлинику с чеком и в термосе — вас тоже привьют бесплатно. Также все взрослые могут привиться во время массовых профилактических акций в городских ТРК — адреса ищите ниже.
КАКИЕ ВАКЦИНЫ ЕСТЬ
Бесплатно челябинцев прививают только отечественной вакциной.
Для всех детей это «Совигрипп». Для взрослых есть варианты — набор вакцин зависит от состава поставок.
— Например, в августе-сентябре взрослым вводили «Совигрипп» и «Флю-М», а в ноябре в регионе ждут поставку российской вакцины «Ультрикс Квадри». Импортные вакцины при вакцинации в государственных клиниках не используют, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского областного Центра медицинской профилактики Василиса Кузнецова.
В чем разница между тремя вакцинами? «Совигрипп» ставят детям и взрослым без ограничения (у детей доза, конечно, меньше). «Флю-М» считается более чистой и подходит аллергикам, к тому же она дает более сильный иммунный ответ. Но ее не испытывали на людях старше 60 лет, поэтому пациентам в возрасте ее не предлагают. А «Ультрикс Квадри» хороша тем, что формирует защиту не от трех, а сразу от четырех штаммов гриппа.
Частные клиники предлагают «Совигрипп» и «Флю-М» (обе порядка тысячи рублей с осмотром доктора и прививкой), а также французскую «Ваксигрипп» (1200 рублей с осмотром). Во второй половине ноября и у частников также появится «Ультрик Квадро» (1200 рублей с осмотром).
НА ЗАМЕТКУ
Где поставить прививку
22 октября, 15.00-19.00: ТРК «Елки» (ул. 40-летия Победы, 1, рядом с фудкортом);
24 октября, 10.00-18.00: ТК «Андреевский» (ул. Гагарина, 4б, корп. 2, 1 этаж, кабинет администрации);
24 октября, 10.00-15.00: ТРК «Космос» (ул. Чичерина, 28, 1 этаж, вход со стороны пр. Победы, рядом с эскалаторами);
24-25 октября, 10.00-16.00: ТРК «Куба» (ул. Цвиллинга, 25, 1 этаж, справа от входа).
В ТРК прививки ставят взрослым — от 18 лет, которых отсутствуют признаки вирусных инфекций и нет обострения хронических заболеваний. Нужно предъявить паспорт и полис ОМС. Процедура займет 10-15 минут.
Также челябинцы могут привиться от гриппа в ледовой арене «Трактор» во время всех домашних матчей в октябре и ноябре. Прививочный пункт открывается за 1,5 часа до начала игры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему Россия осталась без импортных вакцин от гриппа и смогут ли их заменить отечественные
KP.ru собрал ответы экспертов на главные вопросы о качестве и безопасности прививок от инфекци (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru