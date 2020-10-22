Привиться можно в своей поликлинике и в частном центре. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Около 40% жителей области уже привились от гриппа. Но вакцинация будет продолжена до середины декабря. Рассказываем, где поставить прививку от гриппа в Челябинске 2020 и чем отличаются вакцины.

БЕСПЛАТНО И ЗА ДЕНЬГИ

В этом году популярность прививки от гриппа бьет все рекорды. Люди боятся подхватить сразу два вируса — грипп и ковид. И спешат защититься хотя бы от одной напасти.

Как и в прежние годы, привиться от гриппа сегодня можно бесплатно — в поликлинике по месту жительства или во время массовых профилактических акций.

В поликлиниках прививают людей из групп риска. Это:

— дети от 6 месяцев до 18 лет;

— врачи, педагоги, работники транспорта и ЖКХ;

— студенты;

— призывники;

— беременные дамы;

— люди 60+;

— люди с хроническими заболеваниями и с лишним весом.

Если вы не относитесь к группе риска, можете после осмотра врача купить вакцину самостоятельно, а потом принести ее в поликлинику с чеком и в термосе — вас тоже привьют бесплатно. Также все взрослые могут привиться во время массовых профилактических акций в городских ТРК — адреса ищите ниже.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ ЕСТЬ

Бесплатно челябинцев прививают только отечественной вакциной.

Для всех детей это «Совигрипп». Для взрослых есть варианты — набор вакцин зависит от состава поставок.

— Например, в августе-сентябре взрослым вводили «Совигрипп» и «Флю-М», а в ноябре в регионе ждут поставку российской вакцины «Ультрикс Квадри». Импортные вакцины при вакцинации в государственных клиниках не используют, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского областного Центра медицинской профилактики Василиса Кузнецова.

В чем разница между тремя вакцинами? «Совигрипп» ставят детям и взрослым без ограничения (у детей доза, конечно, меньше). «Флю-М» считается более чистой и подходит аллергикам, к тому же она дает более сильный иммунный ответ. Но ее не испытывали на людях старше 60 лет, поэтому пациентам в возрасте ее не предлагают. А «Ультрикс Квадри» хороша тем, что формирует защиту не от трех, а сразу от четырех штаммов гриппа.

Частные клиники предлагают «Совигрипп» и «Флю-М» (обе порядка тысячи рублей с осмотром доктора и прививкой), а также французскую «Ваксигрипп» (1200 рублей с осмотром). Во второй половине ноября и у частников также появится «Ультрик Квадро» (1200 рублей с осмотром).

НА ЗАМЕТКУ

Где поставить прививку

22 октября, 15.00-19.00: ТРК «Елки» (ул. 40-летия Победы, 1, рядом с фудкортом);

24 октября, 10.00-18.00: ТК «Андреевский» (ул. Гагарина, 4б, корп. 2, 1 этаж, кабинет администрации);

24 октября, 10.00-15.00: ТРК «Космос» (ул. Чичерина, 28, 1 этаж, вход со стороны пр. Победы, рядом с эскалаторами);

24-25 октября, 10.00-16.00: ТРК «Куба» (ул. Цвиллинга, 25, 1 этаж, справа от входа).

В ТРК прививки ставят взрослым — от 18 лет, которых отсутствуют признаки вирусных инфекций и нет обострения хронических заболеваний. Нужно предъявить паспорт и полис ОМС. Процедура займет 10-15 минут.

Также челябинцы могут привиться от гриппа в ледовой арене «Трактор» во время всех домашних матчей в октябре и ноябре. Прививочный пункт открывается за 1,5 часа до начала игры.

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