Массовые поставки вакцины ждут только после Нового года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Единственной надежной защитой от коронавируса медики называют вакцину. После ее введения человек становится неуязвимым для ковид на пару лет. Мы узнали, когда прививки от коронавируса в Челябинске станут доступными южноуральцам.

СЕНТЯБРЬ: 42 ДОЗЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»

Первая партия ковидной вакцины поступила на Южный Урал в сентябре. Партия оказалась довольно маленькой — всего 42 дозы. Местные власти сразу сделали оговорку, что основная задача первой поставки — отработать логистику.

— Вакцину «Гам-КОВИД-Вак» хранят в особых условиях при температуре -18 градусов, иначе она испортится. Для перевозки вакцины используют специальные термоконтейнеры. Поэтому нам было важно отработать цепочку доставки вакцины в разные территории региона, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Первая партия разлетелась по трем большим городам, где коронавирусом болеют много. Это Челябинск, Магнитогорск и Миасс. Прививки ставили медицинским работникам, которые трудятся в «красной зоне».

Перед вакцинацией все медики-добровольцы прошли медосмотр и сдали анализ крови на отсутствие антител к COVID-19.

— Тяжелых реакций у привитых медиков не было. После вакцинации возможно покраснение в области инъекции, повышение температуры или слабость в мышцах. Это, как правило, проходит на вторые сутки. Тем не менее, все добровольцы останутся под наблюдением врача в течение полугода, — говорят в минздраве области.

ДЕКАБРЬ: 3 ТЫСЯЧИ ДОЗ ДЛЯ МЕДИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ

После того, как в регион поступит вторая партия, в регионе начнут прививать людей из групп риска — это медики, педагоги. Для них прививка, как и для всех, останется добровольной.

В минздраве области завили, что три тысячи доз придут в регион в начале декабря.

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ — ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА

И только позже вакцину будут использовать для защиты всего взрослого населения.

— Большие поставки, скорее всего, начнутся после Нового года. Однако темпы, которыми будут прививать населения, описать трудно. Они будут зависеть от размера поставок вакцины в наше регион, — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Кстати, прививка от коронавируса ставится в два этапа с разницей в 21 день.

Детей на этом этапе прививать не будут, так как «Гам-КОВИД-Вак» еще не испытывался на этой категории пациентов.

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