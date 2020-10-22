В Миассе пациенты с температурой стоят в очереди на КТ по 5,5 часов

Из-за большого количества обращений врачи не могут организовать время приема, поэтому люди выстраиваются в живую очередь. Фото: Елена Мыркова

В Миассе возле горбольницы №2 выстраиваются огромные очереди на компьютерную томографию. Кого-то привозят на скорой, причем в одно карете может быть несколько больных, кто-то добирается самостоятельно.

— Прием начинается в два часа, мы приехали к 13:30 и пробыли до 19:00. Все это время была очередь, абсолютно все с направлением от врача, — пожаловалась жительница Миасса Елена. — Я заняла мужу очередь, он с температурой 39 градусов сидел в машине, сам бы не выстоял 5,5 часов.

Внутрь пускают 1-2 человека, всем остальным приходится ждать на улице. По словам Елены, в помещении просто нет места, чтобы вместить всех желающих, да еще и соблюдением социальной дистанции.

Плюс каждый час подвозят пациентов из соседних районов. Тяжелых пропускают вперед, из-за чего время ожидания увеличивается.

— При мне было приблизительно пять-шесть лежачих человек с кислородом, человек пять, которые могли идти, но тоже с сатурацией (низким уровнем насыщенности крови кислородом — Прим. авт.). Скорых приехало где-то пять-шесть машин. Привозят из Чебаркуля, из Карабаша. Советуют ехать самим, если есть возможность, — описывает Елена вечер среды, 21 октября.

Вот такая картина у горбольницы №2 в семь часов вечера. Фото: Елена Мыркова

В итоге ее мужу Артему диагностировали вирусную пневмонию с поражением легких средней тяжести. Сейчас он находится дома с температурой 39,4.

Откуда берется очередь?

В горбольнице №2 рассказали, что изначально на томограф отправляли онкобольных, но пришлось быстро перестроить работу КТ.

— В экстренном порядке пришлось оборудовать приемно-сортировочное отделение (в работу оно вошло в субботу, 17 октября): разделить зоны на «грязную» и «чистую». Чтобы распределять потоки пациентов, был разработан режим работы томографа, — объяснили в пресс-службе горбольницы №2.

С 8:00 до 14:00 КТ проходят «чистые» пациенты из стационара и с направлениями из поликлиник. С 14:00 до 21:00 уже принимают людей с подозрением на коронавирус. До десяти вечера проводится обработка, а потом уже оказывают экстренную помощь до самого утра.

В медучреждении отметили, что плановый прием рассчитан на 90 человек в сутки. К примеру, за среду, 21 октября, обследование прошли 118 человек.

— Долгое ожидание возникает из-за того, что поступает большое количество самообращений. Из-за этого наши медики не могут спланировать график приема пациентов, нуждающихся в диагностики. Поэтому время ожидания увеличено, но мы стараемся максимально оптимизировать процесс приема, — рассказали в больнице.

Тяжелых пациентов, которые привозят скорые и машины неотложной помощи, пропускают вперед. Это нужно, чтобы быстрее разгрузить бригады и отпустить их к другим людям.

— Поскольку мы только начали работу и настраиваем ее, надеемся, что в ближайшее время нам удастся решить проблему с очередями, — добавили в горбольнице №2.

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