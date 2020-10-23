Две недели творческого отдыха: в Челябинской области продлены осенние каникулы

Детский отдых должен быть интересным и развивающим. Фото: robot74.ru

Две недели продлятся осенние каникулы в Челябинской области вместо привычных семи дней. Это решение губернатора Алексея Текслера. Средним специальным учебным заведениям и вузам главой региона рекомендовано уходить на внеплановые каникулы в случае неблагоприятной эпидситуации. Новость губернатор опубликовал на своей странице в сети Инстаграм.

— Актуальное решение, — говорит директор школы с углубленным изучением отдельных предметов № 104 Ольга Петрова. — У нас в школе болеет 17 педагогов из 68. И организовывать замены очень трудно. Две недели отдыха сохранят здоровье и детям, и педагогам. Коллеги на больничном поправят здоровье без эмоциональных переживаний из-за своего отсутствия в школе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Главный врач Челябинской областной детской клинической больницы Галина Киреева — за двухнедельные каникулы: здоровье детей бесценно:

— Основная профилактика инфекций — это вакцинопрофилактика. Мы работаем по Национальному календарю прививок, есть региональный график. Благодаря вакцинам навсегда ушли многие тяжелые болезни, позволив человечеству жить и развиваться.

Но против нового заболевания — коронавирусной инфекции — еще нет вакцины в достаточном количестве. Нет «золотой таблетки», прием которой обеспечил бы укрепление иммунитета и защитил от риска заражения. Сейчас — пора сезонного подъема вирусных инфекций, гриппа. В том числе, на это время пришлось и распространение COVID-19.

Во множестве научных работ говорится, что вирус проходит мимо детского возраста. Но в осенний период медики фиксируют большее число детей, которые благодаря бессимптомной передаче вируса друг другу и более легкого течения болезни переносили инфекцию относительно легко. Однако носителей COVID-19 стало больше. Растет число вирусных пневмоний.

— Для того чтобы предотвратить не только заболевание, но и тяжелое течение, нужны более длительные каникулы, — говорит Киреева. — Не длительное, но эффективное карантинное мероприятие в виде двухнедельного отдыха позволит нам выйти на плато и добиться снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Решение губернатора — правильное и с политической, и с профессиональной точки зрения, подчеркивает главврач.

ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Каникулы ребенок должен провести интересно. Текслер подчеркивает: отпускать ребенка гулять со сверстниками в пору роста числа вирусных заболеваний — не лучшее решение. Потому вместе с партнерами из IT-сектора власти региона обсудили варианты онлайн-активности школьникам.

В программу уже включился региональный центр технического творчества.

— С 26 октября по 6 ноября мы организуем онлайн-лагерь «Онлайф» технической и естественнонаучной направленности, — говорит руководитель PR службы ЦТТ Елена Светлова. — Профильная онлайн-смена «Креатив» призвана стимулировать изобретательскую деятельность детей, раскрывать творческий потенциал ребенка через созидание.

И необязательно просиживать с утра до ночи в компьютере. Многие задания будут вне Сети. Например, нужно будет прочесть книгу и выполнить задание по тексту. Или выполнить работу из конструктора, подготовить рисунок и прочее.

— Мы приглашаем на онлайн-смену всех детей Челябинской области, — говорит Светлова. — Участие бесплатно. Регистрироваться можно на нашем сайте robo74.ru или в группе ВКонтакте vk.com/tehkids74

Кстати, в онлайн-режиме будут работать школьные лагеря: площадки откроются на сайтах образовательных организаций, в группах социальных сетей.

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Пауза в две недели позволит разорвать цепочки передачи вирусных заболеваний, — говорит губернатор. — Плюс у педагогов и детей будет время на отдых и восстановление сил. За это время дополнительно оснастим наши школы рециркуляторами воздуха и другими средствами защиты.

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