Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 23 октября 2020: дефицит лекарств и слив данных по умершим

В Челябинске продолжает действовать масочный режим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. Жители региона жалуются на нехватку ковидных коек в больницах. Иногда пациентов с высоким процентом поражения легких не кладут в клинику из-за отсутствия свободных мест. А порой люди часами ждут освободившейся койки в кабине скорой.

— Самые напряженные в этом плане утренние часы, когда идет выписка пациентов. Кто-то ждет близких или такси, а кто-то хочет покинуть стационар в конце рабочего дня. И скорая согласует наличие свободных коек. Наверное, в этом случае больному лучше находиться в карете скорой, где присутствует медик и есть кислород, чем на стуле в приемном покое, — объяснила проблему заместитель министра здравоохранения области Виктория Сахарова.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 22 октября, зафиксировано 18 975 случаев коронавируса. Накануне заболели 123 человека, школьников среди них нет.

За прошедшие сутки из больниц выписали 42 южноуральца. Всего с начала пандемии выздоровели 14 409 человек. От COVID-19 сейчас лечатся 3936 жителей области.

Коронавирус унес жизни еще двух южноуральцев — это мужчины 65 и 68 лет. У обоих были серьезные хронические заболевания.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Челябинская область решит проблему дефицита лекарств, которые необходимы для лечения коронавируса. Об этом во время брифинга с журналистами региона рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Перебои случаются. Лекарства действительно отгружаются маленькими партиями. Но мы закупаем дополнительные препараты, отправили заявку в Минпромторг России и планируем создать в розничной сети аптек двухмесячный запас препаратов, необходимых для лечения коронавируса, — рассказала Ирина Гехт.

В стационарах Челябинской области, по словам Гехт, дефицита нет. Больные необходимыми препаратами обеспечены.

Власти региона решат проблему с дефицитом лекарств Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стали известны подробности заражения коронавирусом депутата Госдумы Валерия Гартунга. Оказывается, он участвовал в испытании вакцины «Спутник V». Информацию об этом подтвердили в региональном отделении партии «Справедливой России».

— Валерий Карлович подозревает, что он получил плацебо, но подтвердительных данных никто дать не может, — сообщила пресс-секретарь челябинского отделения «Справедливой России» Ангелина Попцова.

В регионе начали сливать третьим лицам данные по умершим от коронавируса. Родственникам погибших звонят представители фирм, навязчиво предлагающих свои ритуальные услуги. Подробнее об этом в нашем материале.

Коронавирус в Миассе

В Миассе возле горбольницы №2 выстраиваются огромные очереди на компьютерную томографию. Кого-то привозят на скорой, причем в одно карете может быть несколько больных, кто-то добирается самостоятельно.

— Прием начинается в два часа, мы приехали к 13:30 и пробыли до 19:00. Все это время была очередь, абсолютно все с направлением от врача, — пожаловалась жительница Миасса Елена. — Я заняла мужу очередь, он с температурой 39 градусов сидел в машине, сам бы не выстоял 5,5 часов.

Вот такая картина у горбольницы №2 в семь часов вечера. Фото: Елена Мыркова

В горбольнице №2 рассказали, что изначально на томограф отправляли онкобольных, но пришлось быстро перестроить работу КТ.

— В экстренном порядке пришлось оборудовать приемно-сортировочное отделение (в работу оно вошло в субботу, 17 октября): разделить зоны на «грязную» и «чистую». Чтобы распределять потоки пациентов, был разработан режим работы томографа, — объяснили в пресс-службе горбольницы №2. — Долгое ожидание возникает из-за того, что поступает большое количество самообращений. Из-за этого наши медики не могут спланировать график приема пациентов, нуждающихся в диагностики. Поэтому время ожидания увеличено, но мы стараемся максимально оптимизировать процесс приема

Коронавирус в Снежинске

В уральском ядерном центре, который расположен в закрытом Снежинске, коронавирусом болеют 170 человек. На предприятии отмечают, что заболеваемость за последний месяц резко выросла. По данным на 21 октября, всего с начала пандемии заразились 217 работников, 47 — выздоровели. В основном болеют сотрудники из одного кабинета. При этом вирус выявляется не у всех контактировавших.

— Центр гигиены и эпидемиологии, к сожалению, перестал выдавать постановления на изоляцию контактных по работе, — говорит начальник отдела охраны труда РФЯЦ-ВНИИТФ Николай Хохлов. — Они «отрабатывают» только семейные очаги. В настоящий момент готовится письмо на имя руководителей подразделений предприятия. Нам нужно понимать, что делать с такими работниками для предупреждения распространения коронавируса.

По словам Николая Хохлова, до конца года в Снежинске заработает собственная ПЦР-лаборатория. Это позволит сократить сроки проведения тестов на ковид и увеличит количество исследований.

Коронавирус в Челябинске

Уже в понедельник, 26 октября, в службу скорой помощи Челябинска выйдет 70 студенток четвертого курса, будущих медсестер, Аргяшского медицинского училища. Об этом на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в четверг, 22 октября.

— Студенток-старшекурсниц мы принимаем с последующим трудоустройством, — сообщила Ирина Гехт. — Сейчас новые сотрудники заменят заболевших коллег. Время ожидания скорой помощи пациентами сократится.

Задачу набрать персонал для работы в службе скорой помощи власти региона ставили перед областным минздравом в начале недели. Тогда на скорую пришли 20 водителей. Для них нужно было сформировать соответственное количество бригад.

С появлением новых сотрудников в скорой помощи должно сократиться время ожидания Фото: Валентина ВАГАНОВА

В челябинской горбольнице № 1 заработала новая база для лечения COVID-19. Как сообщила первый замгубернатора Ирина Гехт, пока здесь 30 коек. Постепенно, по мере оборудования этажей кислородом, здесь будут разворачивать новые места для больных. Также в больнице имеется компьютерный томограф.

— Еще десять коек для реабилитации пациентов развернули на базе родильного дома № 1 в Магнитогорске, — добавила вице-губернатор.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 23 октября 2020 года.

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