«Бросили в реку Миасс»: в Челябинске завели дело об убийстве якобы похищенного семимесячного младенца

Ребенка якобы похитили около этого дома. Фото: Google maps

В Челябинске 24-летняя женщина инсценировала похищение семимесячного ребенка. Она заявила в полицию, что неизвестные похитили у нее младенца прямо на улице, вырвав переноску из рук. Но это оказалось лишь выдумкой.

Молодая женщина обратилась с заявлением в полицию о похищении младенца около 21:00 накануне вечером, 22 октября. Утверждала, что на нее напали грабители на улице Жукова, 52 в Металлургическом районе, забрали переноску с сыном, деньги, ключи и телефон. По тревоге подняли десятки полицейских.

— Ее ударили сзади по голове, она сознания потеряла. Так нам сказали сотрудники полиции, — рассказала челябинка Лена Ленина в популярном районном паблике «Подслушано ЧМЗ». — Они делали поквартирный обход, узнавали кто что-нибудь видел или слышал.

Весть о похищении ребенка быстро разлетелась по социальным сетям. Люди писали, что женщина якобы приехала в Металлургический район на такси, но ошиблась адресом и вышла не той улице. Тогда молодая мать с младенцем в переноске пошла к нужному дому пешком, а на улице Жукова почувствовала, что ее тянут за капюшон и потеряла сознание. Очнулась, а ребенка нет.

Но силовики оперативно раскрыли похищение — история женщины оказалась выдумкой. Мать лишь инсценировала нападение, зная, что ребенка уже нет в живых.

— По факту гибели ребенка следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), — рассказал КП-Челябинск старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков. — По предварительным данным, со слов родителей, ребенок скончался от заболевания, после чего они решили избавиться от тела и сбросили его в реку Миасс. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по обнаружению тела младенца и иные необходимые следственные действия.

Пользователи социальных сетей утверждают, что женщина жила с сожителем, а отец ребенка был убит в прошлом году. Но официального подтверждения этой информации на сегодняшний день нет.

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