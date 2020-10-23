Тело ребенка нашли в реке недалеко от ТРК «Родник». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тело семимесячного мальчика, о ложном похищении которого накануне заявила его 24-летняя мать, нашли в реке Миасс в Челябинске. Как сообщил КП-Челябинск старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков, точную причину его смерти установят судмедэксперты.

Ребенка обнаружили в водоеме в районе улицы Университетская Набережная недалеко от ТРК «Родник».

ЧТО ИЗВЕСТНО О СЕМЬЕ

По данным КП-Челябинск, мальчик родился в марте этого года в неблагополучной семье, и органы опеки изъяли его. Но летом 24-летняя мать мальчика попросила вернуть сына, так как якобы бросила пить. Малыша отдали, но прожил он с мамой и ее 29-летним сожителем всего пару месяцев.

— Изначально мама ребенка жила в Ленинском районе, а потом переехала в Калининский, где пара, собственно, и выкинула младенца в реку, а сами инсценировали его похищение, — рассказал КП-Челябинск источник в правоохранительных органах.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова запросила необходимые документы в органах опеки и попечительства. Как только они появятся в ее распоряжении, детский омбудсмен будет готова прокомментировать этот случай. В пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области также пообещали дать разъяснения позже.

В областной прокуратуре по поручению руководителя надзорного ведомства Виталия Лопина организовали проверку органов системы профилактики, органов опеки в связи с возбуждением уголовного дело по факту смерти младенца.

— Установлено, что семья неблагополучная, состоит на учете в уполномоченных органах, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. — В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований закона о защите прав ребенка, полноте проведенной работы с семьей. Если будут выявлены нарушения закона — примем исчерпывающие меры, в том числе уголовно-правового характера. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

ИНСЦЕНИРОВАЛИ ПОХИЩЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ

Молодая женщина обратилась с заявлением в полицию о похищении младенца около 21:00 накануне вечером, 22 октября. Утверждала, что на нее напали грабители на улице Жукова, 52 в Металлургическом районе. Якобы она приехала в чужой район на такси по неверному адресу, а когда пошла пешком до нужного дома, кто-то сзади потянул ее за капюшон, и она потеряла сознание. Очнулась, а переноски с сыном, денег, ключей и телефона нет.

Ребенка якобы похитили около этого дома. Фото: Google maps

По тревоге подняли десятки полицейских. Но слова женщины оказались ложью — вместе с сожителем выдумала историю, чтобы замести следы. Молодая мать знала, что ребенок давно мертв.

— По предварительным данным, со слов родителей, ребенок скончался от заболевания, после чего они решили избавиться от тела и сбросили его в реку Миасс, — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков. — В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по обнаружению тела младенца и иные необходимые следственные действия.

Позже появилась информация о том, что женщина передумала и озвучила еще одну версию: якобы мальчик ударился во время купания, а спустя три дня умер. Но официально эти данные в следственном комитете на сегодняшний день не подтверждают.

Пока пара проходит по делу об убийстве в качестве подозреваемых.

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