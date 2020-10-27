«Помирай с грыжей!»: 82-летнего старика из Челябинска отказались лечить в поликлинике, но хирурги сделали чудо

Два года Владимир Корякин жил с гигантской проблемой. Хирурги избавили его от грыжи за пару часов. Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

Пенсионер из Челябинска обратился к знакомому со страшной просьбой: он искал способ уйти из жизни. Причиной стала огромная грыжа: почти два года он носил образование размером с дыню. Только неравнодушие постороннего человека и золотые руки врачей спасли больного от необдуманного поступка.

ТАСКАЛ У ЧАСТНИКА ТЯЖЕЛЫЕ ТУШИ

Челябинец Владимир Корякин подорвал здоровье на пенсии. Чтобы подзаработать, он устроился слесарем на частный мясокомбинат.

— За работу держался. Когда просили помочь, не отказывал. Придет, бывало, машина с тушами. Мне говорят: помоги разгрузить. Я корову на спину и тащу до цеха. Тогда, наверное, и надорвался, — рассказывает Владимир.

Через какое-то время у пенсионера вылезла грыжа — часть кишечника провалилась в мошонку. А потом грыжа стала расти.

В ПОЛИКЛИНИКЕ ОТМАХНУЛИСЬ: ВОЗРАСТНОЙ — МОЖЕТ НЕ ВЫДЕРЖАТЬ СЕРДЦЕ

В таких случаях больным делают операцию — вправляют грыжу. Корякин сразу пошел к хирургу в поликлинику при ГКБ № 2. Но в операции врач отказала, так как до этого у больного случился инсульт. Посоветовала прийти через год.

К тому времени грыжа уже весила несколько килограммов. Но хирург в поликлинике ГКБ № 11, куда Владимир пришел через год, лишь отмахнулась от старика: пациент возрастной — сердце может не выдержать общей анестезии.

— Медсестра мне открыто сказала: помирай с грыжей! — рассказывает Корякин.

С тех пор Владимир и искал способ уйти в мир иной. А в конце лета попросил об этом знакомого.

«СТРАШНО, КОГДА СТАРИКИ НЕ НУЖНЫ»

— Когда я увидел его проблему, не спал целую ночь! А наутро полез в интернет, и узнал, что подобные операции делают даже под местным наркозом. Мы записались с Владимиром на прием к хирургу и снова пошли в поликлинику при ГКБ № 11. Сначала деду опять отказали — он сидит в коридоре и плачет. Тогда я сам зашел в кабинет и ору на врача: взываю к совести, угрожаю прессой, прокуратурой, — рассказывает знакомый больного Юрий Чехлатый.

Юрий Чехлатый (справа) был поражен равнодушием медиков и помог пенсионеру добиться лечения. Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

В итоге врач выдала направление на осмотр к хирургу ГКБ № 1. Там Корякина осмотрели и без лишних слов записали на операцию. Операция длилась около двух часов. Вмешательство прошло успешно. Сейчас 82-летний старик восстанавливает свои силы и забыл про смерть.

— Это страшно, когда старики никому не нужны. В поликлиники от него отмахнулись, даже не попытавшись решить проблему. Настолько черствыми стали отдельные медики, — говорит Юрий Чехлатый.

«ЭТО ВЫБОР ВРАЧА»

— На ранних этапах грыжу можно вправлять и носить бандаж, а когда она достигает гигантских размеров, поможет только операция. У этого пациента все содержимое брюшной полости упало в мошонку, а она растянулась до колен. Сегодня существует много вариантов оперативного вмешательства, поэтому операция по удалению паховой грыжи не имеет ограничений по возрасту. Но в каждом случае это выбор лечащего врача, так как риск с возрастом увеличивается, — говорит оперировавший Владимира врач-хирург областного центра эндокринной хирургии ГКБ №1 Давид Лопушко.

— Сложность этого случая была в том, что гигантские невправимые грыжи под местной анестезией не оперируют, а у мужчины есть тяжелая патология сердца — делать общий наркоз ему нельзя. Взвесив наши возможности и риски, мы решили оперировать пациента под местной анестезией. Для этого нам пришлось использовать старые забытые методики местной анестезии при большом объеме операции, — говорит заведующий областным центром эндокринной хирургии ГКБ №1 Александр Буторин.

Пенсионер попросили «Комсомолку» сказать спасибо хирургам, которые вернули ему здоровью, а также палатным медицинским сестрам, которые выхаживали его после операции.

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