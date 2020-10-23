Комфортно, доступно, безопасно: в Челябинске и Коркино завершают строительство дворовых хоккейных кортов европейского уровня

Современный корт на Северо-Западе Челябинска, размеры европейские - 60 на 30 метров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Крутая сейчас коробка! Я со второго класса здесь в хоккей играю. У нас своя команда. Мы постоянно «рубимся» с командами из других классов… А еще моя мечта играть за «Трактор». Я буду стараться, — Иван, четвероклассник 129-й школы, что на Салавата Юлаева поднимает руку и показывает свой бицепс. Через куртку не видно, зато заметно, как мальчишка увлечен спортом и хоккеем.

На строящемся хоккейном корте обсудили вопросы эксплуатации спортивного объекта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Хоккейные коробки, точнее, «начинка» таких спортивных объектов действительно впечатляет! А еще то, что в Челябинске уже в ближайшее время откроют четыре таких современных корта, плюс одну площадку – в Коркино. Детворе и взрослым будет, где заняться спортом и провести время с пользой для здоровья. А наш Иван точно еще больше «заболеет» хоккеем.

Детвора уже облюбовало место, где летом и зимой они будут весело и с пользой для здоровья проводить время. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомолка» уже рассказывала, что реализация такого масштабного проекта стало возможным благодаря сотрудничеству хоккейного клуба «Трактор» и партнера команды – Русской медной компании.

Директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин отметил, что строительство современных кортов началась в первых числах октября, и уже в начале ноября все пять хоккейных площадок будут готовы к заливке льда.

Для справки: Челябинске хоккейные площадки, помимо школы №129 на Северо-западе, будут открыты около образовательного центра № 3 имени Валерия Белоусова (Тракторозаводский район), у школы № 68 в Ленинском районе, а также при школе № 24 (Металлургический район).Стоимость проекта (включая площадку в Коркино) - порядка 30 млн рублей, в эту сумму входит стоимость кортов, строительство инфраструктуры, проведение всего комплекса работ, а также затраты на оплату работы инструкторов и специалистов по заливке и подготовке льда.

«ОТ И ДО»

Часть хоккейных коробок строится на месте старых, еще деревянных площадок. Это современные площадки с усиленными пластиковыми бортами, специальными защитными сетками. В комплект также входят конструкции, из которых смонтируют две крытые зоны для запасных игроков и тренеров на одной стороне, а на противоположной – кабины для судей и удаленных хоккеистов, игровые ворота.

Новые хоккейные корты строились, как говорят, от и до: асфальтовое покрытие, освещение (светодиодные лампы), благоустройство зоны вокруг площадки. Размеры площадок разные – от стандартных европейских 30 на 60 метров, до несколько меньших размеров (в зависимости от кадастрового участка).

Генеральный директор ХК "Трактор" Иван Савин подробно рассказал и совместном с РМК проекте. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам генерального директора ХК «Трактор» Ивана Савина, клуб берет на себя обслуживание таких кортов. Специалисты и инструкторы постоянно будут следить за заливкой, подготовкой и качеством льда, а также заниматься на площадках с детишками и взрослыми. А первоначальная идея проекта заключалась в том, чтобы построить по одной современной хоккейной площадке в каждом районе города и именно в самых густонаселенных микрорайонах. Специалисты провели мониторинг, были выявлены места, где такие спортивные объекты необходимо построить. В дальнейшем такие современные площадки появятся во всех районах Челябинска.

Гендиректор ХК "Трактор" Иван Савин показал площадку местной детворе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

— Наш совместный проект с генеральным спонсором команды — компанией РМК направлен на развитие спортивной, хоккейной инфраструктуры, — сказал Иван Савин. — На то, чтобы и днем и вечером здесь могли заниматься все желающие из ближайших дворов, микрорайонов. Многие будущие звезды хоккея начинали свой путь в спорте именно с занятий на дворовых площадках. Отрадно, что такие традиции продолжаются, что спорт остается доступным для всех. Не каждый сейчас может заниматься на крытых кортах с искусственным льдом, а на таких открытых площадках, повторю, все доступно. Есть освещение. Приходи и катайся хоть до позднего вечера. Борта современные, безопасные, сделаны по современным технологиям. По сути, это площадки круглогодичной загрузки. Как только сойдет снег, здесь можно заниматься и другими игровыми видами спорта, проводить, к примеру, физкультурные занятия для школьников. Важно же не только построить новую коробку, но и обеспечить ее нормальную работу, наполняемость, привлечь тренеров и инструкторов. Этот вопрос также будет решен уже в ближайшее время. Кстати, на таких площадках время от времени будут проводить мастер-классы для всех желающих и игроки команды мастеров «Трактора». Хорошие тренеры и специалисты нужны для того, чтобы дать правильное методическое начало, современный опыт тренировок. Ребята должны грамотно проходить начальный этап подготовки. И хоккейный клуб «Трактор» в этом будет всячески содействовать. А лучших мальчишек мы обязательно будем приглашать в нашу спортивную школу.

Иван Савин подчеркнул, что такие проекты – это и массовые занятия физической культурой и спортом, и, не исключено, что первый этап подготовки к профессиональной карьере.

Иван, ученик школы №129 Челябинска, мечтает сыграть за "Трактор". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ, ПРОДОЛЖИТЬ ТРАДИЦИИ

— Русская медная компания реализует целый ряд масштабных социальных программ на территории Челябинской области, — отметил Анатолий Еремин. — Одно из главных направлений — это пропаганда здорового образа жизни и привлечение молодежи к занятиям спортом. Строительство пяти новых, современных спортивных объектов — хоккейных кортов в Челябинске и Коркино — продолжение этой политики. Все вместе мы создаем условия для того, чтобы дети не только хотели, но и имели возможность заниматься спортом. Условия должны быть комфортные, доступные и безопасные. Совместно с хоккейным клубом «Трактор», правительством Челябинской области сейчас мы реализуем проект «РМК — детям». Хотелось бы поблагодарить хоккейный клуб «Трактор» за этот прекрасный по наполнению проект, за возможность в нем участвовать. Участвовать в таких проектах, связанных с развитием хоккея в Челябинске, это большая ответственность. Ведь хоккей для столицы Южного Урала очень многое значит, и это родина великих игроков. Вместе с «Трактором», уверен, мы продолжим славные традиции челябинского хоккея.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель директор челябинской СОШ №129 Татьяна Черепашкина:

— На этом месте около школы была старая деревянная хоккейная коробка. Мы очень благодарны хоккейному клубу «Трактор», руководителям Русской медной компании за то, что у нас около школы, в этом крупной микрорайоне появилась такая прекрасная площадка. Свои учебные и дополнительные занятия мы также будем проводить и на этом современном спортивном объекте. У нас в школе есть свои хоккейные команды, с которыми работают наши наставники. Мальчишки с удовольствием гоняют шайбу. Практически с утра до вечера. А сейчас у всех под боком такой шикарный хоккейный корт. Это просто мировой уровень во дворе! Главное для всех нас – это пропаганда здорового образа жизни! И такие площадки воплощают такие правильные слова в реальность.