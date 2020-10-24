Солнечный круг, гало вокруг. Челябинский фотограф охотится за необычными природными явлениями

Необычные природные явления приковывают взгляды. Фото: Сергей Коляскин

«Комсомольская правда-Челябинск» совместно с Историческим музеем Южного Урала открывает проект, посвященный родному краю. Мы будем рассказывать о самых интересных событиях, природных явлениях и, конечно, людях, оставивших след в истории Челябинской области.

Три солнца в небе — хорошо это или плохо? Раньше считалось, что это божье знамение, предвещающее беду. Сегодня известно, что гало — это никакая не божья кара, а оптический обман, связанный с наступлением холодов. В воздухе образуются крошечные ледяные шестигранные кристаллы. Сквозь них преломляются лучи солнца и вокруг солнца появляется гало в виде одинарных или двойных кругов, ореолов, или даже огненных столбов.

На Урале зимы морозные. Поэтому гало в наших краях — зрелище довольно частое. Интересно, что в феврале 2015 года гало возникло над Челябинском ровно ко второй годовщине падения челябинского метеорита.

Гало – яркий ореол или светящийся круг. Фото: Сергей Коляскин

А весной 2020 года малое гало (световой круг вокруг солнца) в Челябинске наблюдалось несколько дней подряд с 29 марта по 1 апреля. Чуть раньше, утром 5 марта 2020 года южноуральцы увидели еще более эффектное зрелище — огненный столб, вертикально вздымающийся в небо в лучах восходящего солнца. Заметим, что граждане на подобные атмосферные «оптические игрища» реагируют с юмором, выкладывая в социальных сетях фотографии с комментариями. Причем комментируют по-разному. Появление в небе огненного столба связывали с прибытием инопланетян, падением курса рубля, третьим пришествием Терминатора и началом нового ледникового периода. Сам же световой столб в народе окрестили «челябинским сиянием».

Огненный столбы хорошо видны в зимнем небе. Фото: Сергей Коляскин

Что касается людей творческих, то для них гало — неиссякаемый источник вдохновения. Например, известный челябинский фотограф Сергея Коляскин коллекционирует редкие природные оптические явления. У него уже целая серия снимков такого рода, снятых в разное время и в разных местах.

Снимок «Гало над паутиной стальных дорог» сделан им морозным днем 31 декабря на железнодорожном вокзале Челябинска. Несколько интересных снимков гало он привез из окрестностей Златоуста. Но самое красивое гало повстречалось Сергею Коляскину на священном плато Маньпупунер (Северный Урал) в феврале 2018 года. У подножия каменного истукана люди как букашки, а над всем этим снежным безмолвием — гигантский нимб в полнеба.

Фотограф стал охотников за редкими природными явлениями. Фото: Сергей Коляскин

Еще одно редкое оптическое явление — глория. Его Сергей увидел и сфотографировал на Таганае в 2017 году. Глория похожа на радугу, однако меньше размером и чаще всего представляет собой не семицветную дугу, а полный круг.

Зимняя радуга. Фото: Сергей Коляскин

Сейчас Сергей Коляскин охотится за «Брокенским призраком». По словам фотографа, это еще более редкое явление, чем глория. И охотиться за ним нужно на высоте в горах или в облаках. Своим названием этот оптический феномен обязан горе Брокен в Германии. Благодаря туману (Брокен окутан им в среднем 306 дней в году) «призраки» там наблюдаются часто. Эти странные, окруженные ореолом тени принесли Брокену недобрую славу — именно там собираются на шабаш ведьмы в «Фаусте» Гете:

На Брокен ведьмы тянут в ряд.

Овес взошел, ячмень не сжат.

Там Уриан, князь мракобесья,

Красуется у поднебесья…

(пер. Б.Пастернак)

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