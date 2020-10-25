«Какой год, такие и снеговики»: челябинцы налепили из первого снега снеговиков в масках

Снеговиков в масках можно было увидеть в разных районах города. Фото: соцсети

Пандемия ввела новый тренд на снеговиков в Челябинске. Вместо улыбки из угольков на снежном коме теперь — маска. Ну а что, масочный режим действует для всех. А снеговик стоит в парке, это общественное место, как-никак.

Кто-то подумает, какие снеговики вышли страшненькие...

— Какой год, такие и снеговики, — объясняют идею горожане.

Снеговиков в повязках челябинцы налепили из первого снега. Смотрим, что у них получилось.

Этого брутального снеговика в черной маске слепили недалеко от Сада им. Пушкина. Фото: vk.com/«Типичный Челябинск»

Главное, чтобы горожане не забыли потом собрать маски и выбросить в урну. Фото: vk.com/«Подслушано ЧМЗ (Official)»

Оцените креатив и проделанную работу. Фото: vk.com/«Типичный Челябинск»

Классических снеговиков тоже налепили. Фото: vk.com/«Типичный Челябинск»

Фото: vk.com/«Типичный Челябинск», Янна Баженова

Многие снеговики получились маленькими – снега маловато. Фото: vk.com/«Типичный Челябинск»

Простояли снеговики недолго, ночью уже весь снег растаял. Фото: vk.com/«Типичный Челябинск»

— У всех дела, все куда-то спешат. Кто-то сидит дома и смотрит сериальчики. А у кого-то уже новогоднее настроение, — написала челябинка и выложила фото своих соседей, сделавших снеговику огненную прическу из бенгальских огней. Фото: Типичный Челябинск

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