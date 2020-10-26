Никакой дистанции: показываем самые длинные очереди в больницах Челябинска

В пандемию коронавируса челябинцам приходится толпиться в узких коридорах поликлиники №2 ГБ№1 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Челябинской области наконец обратили внимание на проблему очередей в больницах. В Минздраве даже создали специальную комиссию, которая нагрянет с проверкой в поликлиники, откуда поступают жалобы, а потом и до остальных доберется.

Тем временем фотокорреспондент КП-Челябинск прогулялся по поликлиникам, на которые поступало больше всего жалоб от наших читателей.

Поликлиника №2 ГБ№1 заполнена с самого утра Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В поликлинике №2 горбольницы №1 на Доватора, 24, очереди выстраиваются с самого утра. Самая длинная колонна из пациентов, стоит в процедурный кабинет.

— Врачи принимают только в одной части здания, во второй пока что идет ремонт. Здесь не протолкнуться. В восемь утра уже стоит толпа людей, чтобы сдать кровь, бабушки приходят к терапевту. В узком душном коридоре все стоят вплотную к друг другу, — рассказывает читатель КП-Челябинск Михаил.

Поликлиника №2 ГБ№1. Самая длинная очередь выстраивается в процедурный кабинет, где забирают кровь из вены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поликлиника №2 ГБ №1 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поликлиника №2 ГБ №1 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот другие кадры уже из поликлиники №1 горбольницы №8, на улице Горького, 18. Все в масках, но возможности соблюдать социальную дистанцию почти нет. Люди сидят плечом к плечу.

Поликлиника №1 ГБ№8 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поликлиника №1 ГБ№8. Социальной дистанцией не пахнет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поликлиника №1 ГБ№8 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поликлиника №1 ГБ№8 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поликлиника №1 ГБ№8 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поликлиника №1 ГБ№8 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здесь уже Областная клиническая больница №3, на проспекте Победы, 287, куда машины скорой помощи привозят пациентов на КТ. Те, кто добрался самостоятельно, мерзнут на улице.

Очередь на КТ в ОКБ №3 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очередь на КТ в ОКБ №3 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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