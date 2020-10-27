Минимум общения, но не оставляйте без присмотра: челябинский минздрав рассказал, как ухаживать за ковидным больным дома

В Минздраве рассказали, как ухаживать за больным коронавирусом дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал инструкцию по уходу за ковидными больными в домашних условиях. Судя по схеме, зараженный на амбулаторном лечении гораздо безопаснее для окружающих, чем тот, кто лежит в госпитале. А чем еще объяснить совет носить маску и обрабатывать руки, когда медсестры и врачи целыми днями ходят в «скафандрах».

В ведомстве советуют свести к минимуму посещения зараженного и обеспечить ему покой. Лучше всего заболевшему члену семьи выделить отдельную комнату, которая хорошо проветривается. Если изолировать его никак нельзя, то старайтесь соблюдать дистанцию два метра. При эом врачи рекомендуют наблюдать за сном больного ночью, а лучше не оставлять его без присмотра.

Важно следить за чистотой постели зараженного, также можно протирать его кожу дезинфицирующими средствами и помогать ему соблюдать личную гигиену.

Измерять температуру больному нужно четыре раза в сутки. И при резком ухудшении самочувствия срочно вызывать врача.

Не забывайте следить за питьевым режимом, обеспечить полноценное питание, проводить влажную уборку с с бытовой химией два раза в день и чаще проветривать комнату.

Инфографика: Минздрав Челябинской области

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