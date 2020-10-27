Задай вопрос специалисту: как из Челябинска совершить дистанционную покупку квартиры в другом городе?

Чтобы стать владельцем квартиры в Москве или другом городе России, например в Сочи, не обязательно ехать в нужный город. Все можно сделать в агентстве недвижимости Dan-Invest.

Покупка недвижимости, может быть связана не только с переездом, но и с инвестициями. Иметь жилье в Москве — заветная мечта многих россиян. Это не только возможность в случае необходимости сразу переехать в столицу и получить московскую прописку, но еще и выгодное вложение средств.

— Примерно треть наших клиентов с запросом на московское жилье — это люди, которые переезжают из Челябинска. Остальные покупают там квартиры, чтобы сохранить и преумножить свои накопления, — говорит специалист по межрегиональным сделкам компании Dan-Invest Екатерина Пашинская. — Стройка в Москве кипит, очень популярны квартиры в Новой Москве: там цены, безусловно, ниже.

Как это выглядит пошагово?

Шаг 1. Вы обращаетесь в офис агентства недвижимости, за вами закрепляется персональный менеджер.

Шаг 2. В удобном для вас формате вы обсуждаете с риэлтором, какой объект и на какой бюджет вам необходим. Если цель — инвестирование средств, то вам дается готовая подборка нескольких жилых комплексов. Если квартира нужна для переезда, то подбирается объект, исходя из ваших критериев (месторасположение, планировка, метраж, близость к определенным объектам и т.д.).

Шаг 3. Вы отправляетесь на показ объекта. Инвесторы, как правило, предпочитают смотреть на стройку в виртуальном режиме без выезда в столицу. Тем, кто планирует переехать в купленную квартиру, предлагается встреча с представителем агентства Dan-Invest в Москве, чтобы увидеть объект «вживую».

Шаг 4. Определяются источники финансирования. Специалисты помогут оформить ипотеку в Челябинске, а также, если нужно, продадут имеющуюся у вас недвижимость для последующей сделки со столичной квартирой.

Шаг 5. Оформление сделки. Благодаря сервису электронной регистрации сделка оформляется не только без выезда из Челябинска, но и за короткий срок (около 2 недель). Все документы передаются в электронном виде, но по запросу клиента может быть предоставлен пакет документов на бумаге.

— Наши услуги по подбору новостройки и проведению сделки бесплатны. А дальше остается только дождаться сдачи объекта, — добавляет Екатерина Пашинская. — Но наша работа на этом не заканчивается: как только дом достроен, мы даем клиенту подробную инструкцию по подписанию акта приемки-передачи квартиры, оформлению права собственности и так далее. Кроме того, с момента сделки мы мониторим стоимость купленных объектов и сообщаем клиентам, когда и на сколько подорожало их приобретение. Если человек хочет перепродать объект, мы помогаем ему в этом, оказывая таким образом полный инвестиционный цикл: от подбора объекта до его реализации.

Записаться на бесплатную консультацию по межрегиональным сделкам можно по телефону агентства недвижимости Dan-Invest: (351) 750-14-48.

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