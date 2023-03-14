Веломаршруты в Челябинске: где покататься на велосипеде, самокате и скейтборде

Нашли 5 веломаршрутов для разных целей Фото: Кирилл САДЫКОВ

Обычно велосипедисты катаются в парках. Выбирают тропинку поровнее и несутся навстречу ветру. В городе сделать это можно не везде. Изучаем несколько приличных веломаршрутов в Челябинске.

Лыжная база на Северо-Западе

Пожалуй, одно из самых приятных мест для велосипедистов. Во-первых, здесь немноголюдно. По широкой укатанной дорожке лишь изредка прогуливаются парочки. Во-вторых, зону для малышни отнесли поближе к зданию самой лыжной базы, поэтому мала вероятность того, что шустрый пацаненок неожиданно выскочит из кустов.

Неспешная езда на велике подарит массу приятных впечатлений: птички чирикают, пахнет свежестью и сосновыми иголками. И самое главное — здесь чисто. Для любителей полного уединения много вполне проходимых тропинок.

Длина дорожки в одну сторону — 1 200 метров.Заезжать лучше со стороны перекрестка улиц Молдавской и Захаренко. Кончается дорога недалеко от гаражей. Там же, кстати, есть песчаная насыпь, на которой можно разложить пледы и позагорать.

Вдоль шершневских карьеров

В рейтинге велосипедистов эта дорожка занимает первое место. Длинный асфальтированный участок с разметками для любителей эстафет. По правую сторону — карьеры, а по левую — густая чаща. Въезд для машин запрещен, но нет-нет, да и появится нарушитель на авто.

Здесь всегда много гуляющих: студенты, пенсионеры, семейные пары с детьми, подростки на роликах и даже мопедах. Если вы не можете найти себе напарника для катания на велике, то встретить здесь родную душу — раз плюнуть. Кстати, окунуться в карьер тоже не воспрещается, но не рекомендуется. Разгоряченный спортсмен может простыть.

Длина дорожки в одну сторону — 2 500 метров, не считая развилки.Заезжать можно со стороны памятника Курчатову. Заканчивается дорога, упираясь в плотину на «северке».

Никольская роща на ЧТЗ

Если вам надоели суета и мелькающие лица незнакомцев, то лучше всего заехать в Никольскую рощу. Дикое место, нехоженое. Тропинка узкая и извилистая, что придает прогулке особый шарм. А вокруг — березовая роща и поляны. Через пять минут пребывания забываешь, что ты все-таки в городе. Даже ароматы здесь какие-то лесные: полыни и цветов. Но все-таки уединяться в Никольской роще лучше с напарником. Ведь никто не застрахован от маньяков и хулиганов.

Длина дорожки в одну сторону — 1 800 метров. Заезжать со стороны улицы Героев Танкограда, там есть покатый бордюр. Кстати, прогуливаясь на велосипеде, вы можете захватить с собой провизию и устроить в Никольской роще пикничок.

Островок на улице Болейко

Летом здесь вообще никого не бывает. Только в сентябре изредка можно встретить группу студентов, сдающих нормативы по физкультуре. Широкая дорожка идет по кругу, так что с одной стороны всегда виден Миасс. Листва деревьев, как навес, скрывает гуляющих от изнурительной жары — тут всегда тенек.

Как и в Никольской роще, кататься поодиночке здесь не безопасно, поэтому лучше всего прихватить единомышленника и устроить заезды на скорость. Никто вам не помешает круто входить в повороты, резко тормозить и развивать скорость. А если устал, то можно присесть на берегу реки и передохнуть - романтично получится.

Длина круга от точки до точки — 1 500 метров.Заезжать нужно со стороны улицы Болейко, напротив 3-го корпуса ЧелГУ, перепрыгнув бордюр. К острову ведет убитая, но короткая тропинка.

Обкомовские дачи на АМЗ

Из всего списка это единственная дорога, где можно встретить автомобили. Но она ровная, асфальтированная. Здесь удобно проверить, на что способен велик, и напрячь мышцы в погоне за скоростью. Для безопасности лучше всего держаться обочины. Пейзажи весьма занимательные — шикарные особняки с башенками и вензелями.

Длина дороги — 2 000 метров. Заезжать с ул. Кузнецова и повернуть на ул. Калининградскую. В конце пути — Шершневский пляж. Так что захватите с собой купальник, только не переусердствуйте с водными процедурами.

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