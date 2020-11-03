Где в Челябинске пройти МРТ-исследование платно и бесплатно

МРТ-исследование дает четкую картину состояния внутренних органов и систем организама
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
МРТ – современный универсальный безоперационный метод диагностики. В этой технологии используются магнитное поле и электромагнитные радиоволны.
ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО
МРТ внутренних органов помогает определять наличие опухолей, изменений тканей, нарушений кровотока, воспалительных процессов. МРТ позвоночника, суставов, мозга четко определяют последствия свежих и старых травм. К примеру, исследование коленного сустава покажет состояние суставов, менисков, связок, сухожилий.
МРТ сосудов «нарисует» картину состояния артериального и венозного кровотока, патологии развития сосудов, их диаметр.
МРТ головного мозга помогает в диагностике инсультов (инфарктов), склероза, острого рассеянного энцефаломиелита, объемных образований.
МРТ шейного, грудного или поясничного отделов позвоночника помогает оценить состояние позвонков и межпозвонковых дисков.
МРТ суставов выявит патологии костных, хрящевых и мышечных тканей.
МРТ почек покажет новообразования, опухоли, кисты, изменения слизистой и инфекционно-воспалительные процессы в почках. Онкологические новообразования выявляют с введением контрастных веществ. В течение суток после процедуры вещество выводится с мочой.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ
1. С осторожностью метод применяется, если у человека есть металлические имплантаты. Даже татуировки, исполненные с использованием металлосодержащих красителей, тоже противопоказание для МРТ.
2. Есть факторы, связанные с пребыванием исследуемого внутри «капсулы» томографа. Страдающие клаустрофобией должны проходить обследования в аппарате открытого контура.
3. МРТ не советуют проводить раньше 12-й недели беременности. Далее, в течение беременности, метод может применяться по назначению врача.
МРТ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА:
1. При установленном кардиостимулятор;
2. При наличии крупных металлических имплантатов;
4. При установленных ферромагнитных или электронных имплантатах среднего уха;
5. При кровоостанавливающих клипсах сосудов головного мозга.
КАК ПРОЙТИ БЕСПЛАТНО
- В 43 медицинских учреждениях Южного Урала МРТ и КТ-обследование можно пройти в рамках системы обязательного медицинского страхования. То есть, бесплатно, - сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Но прежде требуется направление от вашего лечащего врача, выписанного по форме 057-У. В поликлинике вам все объяснят.
В территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям Челябинской области на 2017 г указано, что срок ожидания диагностической процедуры составляет 30 дней. На самом деле, как подчеркивают в региональном минздраве, срок бывает и короче. К примеру, в областной больнице №3 – не более трех дней.
У процедуры есть ряд ограничений. Конкультация врача обязательна
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Почему стоит сделать выбор в пользу диагностического МРТ-центра «МИБС-Челябинск»?
«МИБС» — крупнейший медицинский холдинг России. В него, помимо Центра протонной терапии, Клиники онкологии и радиохирургии, входит сеть МРТ-, КТ-, ПЭТ-центров, состоящая из более чем 90 отделений в России и странах ближнего зарубежья.
Челябинское отделение «МИБС» — первый частный центр МРТ в нашем регионе. Прием пациентов ведется уже 15 лет, с 2005 года. За это время пациенты «МИБС-Челябинск» прошли уже более 250 000 МРТ-исследований.
В центре работают опытные квалифицированные специалисты, многие из которых прошли обучение в корпоративном институте подготовки кадров в Санкт-Петербурге.
Заключения диагностического центра «МИБС» ценятся не только в Челябинске, но и по всей России и даже за рубежом. В немалой степени этому способствует наличие телемедицинской сети, в которую входят все региональные центры МИБС и головное подразделение в Санкт-Петербурге. У врачей «МИБС-Челябинск» возможность при описании какой-либо патологии (например, сложной или редкой) проконсультироваться с ведущими специалистами в области МРТ и выдать пациенту коллегиальное заключение по обследованию.
Чтобы идти в ногу со временем, в ноябре 2019 года в центре провели обновление медицинского оборудования, установили новый магнитно-резонансный томограф. Он позволяет проводить широчайший спектр исследований: головной мозг, позвоночник, органы брюшной полости, малого таза, суставы, сосуды, мягкие ткани, молочные железы и пр. В том числе исследования с динамическим контрастированием, проводимые при помощи автоматического инжектора.
С 2017 года «МИБС-Челябинск» непрерывно работает в системе ОМС. Благодаря этому пациент, имея действующий полис ОМС и оформленное лечащим врачом на специальном бланке направление, имеет возможность пройти МРТ в центре бесплатно.
Также центр сотрудничает со всем страховыми компаниями региона, чтобы пациенты застрахованные по ДМС, при наличии показаний тоже смогли пройти МРТ.
— Что немаловажно, мы не только стараемся удерживать одни из самых низких цен на исследования в Челябинске и области, но предоставляем скидки для льготных групп пациентов, — подчеркивают в «МИБС-Челябинск». — Ждем Вас в нашем центре на МРТ!
«МИБС-Челябинск»
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 83 (вход с левого торца);
Телефоны: (351) 245-81-81, 247-22-42, 8-922-715-01-74.
График работы: пн.-вс. с 7.00 до 23.00 без перерывов.
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ГДЕ ЕЩЁ ПРОЙТИ МРТ
Челябинская областная клиническая больница
г.Челябинск, Медгородок, ул. Воровского, 70;
Тел.: (350) 260-98-26, 232-80-60;
Время работы: рабочие дни: 8.00-16.00; сб и вс: 9.00-16.00.
www.chelmed.ru.
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
г.Челябинск, пр. Героя России Родионова Е.Н, 2;
Тел.: (351) 255-93-50;
Время работы: 8.00-16.00;
www.cardiochel.ru.
Областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн, центр МРТ-диагностики
г.Челябинск, Медгородок, 8А
Записаться на МРТ: +7 (351) 247 54 70 , +7 (922) 639 51 80
Время работы: 8.00-22.00.
www.ldc.ru
Областная клиническая больница № 3
г.Челябинск, пр. Победы, 287;
Тел.: (351) 749-96-57;
www.okb3-74.ru.
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МРТ головного мозга – 2700 руб.;
МРТ органов брюшной полости – 3500 руб.;
МРТ пищевода – 3800 руб.;
МРТ органов малого таза – 3800 руб.;
МРТ шейного отдела позвоночника – 3800 руб.;
МРТ молочных желез (с динамическим контрастированием) – 3700 руб.;
МРТ коленного сустава – 3700 руб.;
МРТ пояснично-крестцового сплетения – 3900 руб.
* Средняя стоимость в Челябинске на 03.11.2020 г.