Где в Челябинске пройти МРТ-исследование платно и бесплатно

МРТ-исследование дает четкую картину состояния внутренних органов и систем организама Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МРТ – современный универсальный безоперационный метод диагностики. В этой технологии используются магнитное поле и электромагнитные радиоволны.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО

МРТ внутренних органов помогает определять наличие опухолей, изменений тканей, нарушений кровотока, воспалительных процессов. МРТ позвоночника, суставов, мозга четко определяют последствия свежих и старых травм. К примеру, исследование коленного сустава покажет состояние суставов, менисков, связок, сухожилий.

МРТ сосудов «нарисует» картину состояния артериального и венозного кровотока, патологии развития сосудов, их диаметр.

МРТ головного мозга помогает в диагностике инсультов (инфарктов), склероза, острого рассеянного энцефаломиелита, объемных образований.

МРТ шейного, грудного или поясничного отделов позвоночника помогает оценить состояние позвонков и межпозвонковых дисков.

МРТ суставов выявит патологии костных, хрящевых и мышечных тканей.

МРТ почек покажет новообразования, опухоли, кисты, изменения слизистой и инфекционно-воспалительные процессы в почках. Онкологические новообразования выявляют с введением контрастных веществ. В течение суток после процедуры вещество выводится с мочой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ

1. С осторожностью метод применяется, если у человека есть металлические имплантаты. Даже татуировки, исполненные с использованием металлосодержащих красителей, тоже противопоказание для МРТ.

2. Есть факторы, связанные с пребыванием исследуемого внутри «капсулы» томографа. Страдающие клаустрофобией должны проходить обследования в аппарате открытого контура.

3. МРТ не советуют проводить раньше 12-й недели беременности. Далее, в течение беременности, метод может применяться по назначению врача.

МРТ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА:

1. При установленном кардиостимулятор;

2. При наличии крупных металлических имплантатов;

4. При установленных ферромагнитных или электронных имплантатах среднего уха;

5. При кровоостанавливающих клипсах сосудов головного мозга.

КАК ПРОЙТИ БЕСПЛАТНО

- В 43 медицинских учреждениях Южного Урала МРТ и КТ-обследование можно пройти в рамках системы обязательного медицинского страхования. То есть, бесплатно, - сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Но прежде требуется направление от вашего лечащего врача, выписанного по форме 057-У. В поликлинике вам все объяснят.

В территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям Челябинской области на 2017 г указано, что срок ожидания диагностической процедуры составляет 30 дней. На самом деле, как подчеркивают в региональном минздраве, срок бывает и короче. К примеру, в областной больнице №3 – не более трех дней.

У процедуры есть ряд ограничений. Конкультация врача обязательна Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почему стоит сделать выбор в пользу диагностического МРТ-центра «МИБС-Челябинск»?

«МИБС» — крупнейший медицинский холдинг России. В него, помимо Центра протонной терапии, Клиники онкологии и радиохирургии, входит сеть МРТ-, КТ-, ПЭТ-центров, состоящая из более чем 90 отделений в России и странах ближнего зарубежья.

Челябинское отделение «МИБС» — первый частный центр МРТ в нашем регионе. Прием пациентов ведется уже 15 лет, с 2005 года. За это время пациенты «МИБС-Челябинск» прошли уже более 250 000 МРТ-исследований.

В центре работают опытные квалифицированные специалисты, многие из которых прошли обучение в корпоративном институте подготовки кадров в Санкт-Петербурге.

Заключения диагностического центра «МИБС» ценятся не только в Челябинске, но и по всей России и даже за рубежом. В немалой степени этому способствует наличие телемедицинской сети, в которую входят все региональные центры МИБС и головное подразделение в Санкт-Петербурге. У врачей «МИБС-Челябинск» возможность при описании какой-либо патологии (например, сложной или редкой) проконсультироваться с ведущими специалистами в области МРТ и выдать пациенту коллегиальное заключение по обследованию.

Чтобы идти в ногу со временем, в ноябре 2019 года в центре провели обновление медицинского оборудования, установили новый магнитно-резонансный томограф. Он позволяет проводить широчайший спектр исследований: головной мозг, позвоночник, органы брюшной полости, малого таза, суставы, сосуды, мягкие ткани, молочные железы и пр. В том числе исследования с динамическим контрастированием, проводимые при помощи автоматического инжектора.

С 2017 года «МИБС-Челябинск» непрерывно работает в системе ОМС. Благодаря этому пациент, имея действующий полис ОМС и оформленное лечащим врачом на специальном бланке направление, имеет возможность пройти МРТ в центре бесплатно.

Также центр сотрудничает со всем страховыми компаниями региона, чтобы пациенты застрахованные по ДМС, при наличии показаний тоже смогли пройти МРТ.

— Что немаловажно, мы не только стараемся удерживать одни из самых низких цен на исследования в Челябинске и области, но предоставляем скидки для льготных групп пациентов, — подчеркивают в «МИБС-Челябинск». — Ждем Вас в нашем центре на МРТ!

«МИБС-Челябинск»

г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 83 (вход с левого торца);

Телефоны: (351) 245-81-81, 247-22-42, 8-922-715-01-74.

График работы: пн.-вс. с 7.00 до 23.00 без перерывов.

ldc.ru;

ВКонтакте.

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ГДЕ ЕЩЁ ПРОЙТИ МРТ

Челябинская областная клиническая больница

г.Челябинск, Медгородок, ул. Воровского, 70;

Тел.: (350) 260-98-26, 232-80-60;

Время работы: рабочие дни: 8.00-16.00; сб и вс: 9.00-16.00.

www.chelmed.ru.

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

г.Челябинск, пр. Героя России Родионова Е.Н, 2;

Тел.: (351) 255-93-50;

Время работы: 8.00-16.00;

www.cardiochel.ru.

Областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн, центр МРТ-диагностики

г.Челябинск, Медгородок, 8А

Записаться на МРТ: +7 (351) 247 54 70 , +7 (922) 639 51 80

Время работы: 8.00-22.00.

www.ldc.ru

Областная клиническая больница № 3

г.Челябинск, пр. Победы, 287;

Тел.: (351) 749-96-57;

www.okb3-74.ru.

СКОЛЬКО СТОИТ ИССЛЕДОВАНИЕ*

МРТ головного мозга – 2700 руб.;

МРТ органов брюшной полости – 3500 руб.;

МРТ пищевода – 3800 руб.;

МРТ органов малого таза – 3800 руб.;

МРТ шейного отдела позвоночника – 3800 руб.;

МРТ молочных желез (с динамическим контрастированием) – 3700 руб.;

МРТ коленного сустава – 3700 руб.;

МРТ пояснично-крестцового сплетения – 3900 руб.

* Средняя стоимость в Челябинске на 03.11.2020 г.