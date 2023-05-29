Эвакуация автомобилей в Челябинске: что делать, если машину увезли

В Челябинске есть 80 участков, откуда эвакуируют авто. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поставили машину на обочине, а когда вернулись, на месте ее не оказалось. Скорее всего, произошла эвакуация автомобиля. Что делать в такой ситуации в Челябинске и куда звонить?

Если рядом установлены знаки, запрещающие стоянку и остановку, и висит табличка с эвакуатором, то, скорее всего, автомобиль принудительно увезли. Как правило, там сразу есть щиты с телефонами, куда позвонить.

1. ЗВОНИМ В ГИБДД

Набираем номер дежурной части ГИБДД Челябинска:

— 251-03-21 или 256-16-84.

Эти номера лучше всегда иметь в памяти телефона. Если угнали — в «дежурке» скажут, где составить протокол. Если эвакуировали, диспетчер отправит вас на штрафстоянку.

Номер круглосуточной штрафстоянки тоже можно записать: 8 919 123 05 45.

2. ЕДЕМ НА ШТРАФСТОЯНКУ

Она расположена по ул. Энгельса, 3/2.

Инспектор выпишет штраф за неправильную парковку — до 3 000 рублей. Его можно оплатить в течение месяца.

За эвакуацию придется заплатить 1900 рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А еще с вас возьмут деньги за услугу эвакуатора. До 2015 года ее цена зависела от расстояния. Один километр стоил 190 рублей, а после 11-го км цена падала до 50 руб. Тогда автомобилисты жаловались, что их машину могли везти кружным путем, чтобы «накапало» побольше. Поэтому ввели единый тариф, и сейчас в Челябинской области эта услуга стоит 2 000 рублей.

Итого вместе со штрафом придется выложить 3 500 рублей.

3. ПЛАТИМ ЗА ХРАНЕНИЕ

Но и это еще не все. Дополнительно оплачивается хранение машины. Для обычных легковушек один час стоит 40 рублей. Поэтому с «выкупом» авто лучше не затягивать.

При себе нужно иметь техпаспорт, права и страховку. Если они оказались внутри машины — обычный паспорт.

Если вы успели выбежать к машине, когда ее грузят на эвакуатор, вам обязаны вернуть авто. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АВТО ГРУЗЯТ НА ЭВАКУАТОР ПРИ ВАС?

Часто бывает, что водитель успевает выбежать к машине, когда ее уже грузят на эвакуатор. В этом случае требуйте, чтобы ее не увозили. Штраф выпишет сотрудник ГИБДД, который обязательно должен находиться рядом.

А вот если автомобиль уже погрузили и эвакуатор начал двигаться — ничего не поделаешь. Придется выкупать машину со штрафстоянки.