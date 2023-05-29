Участковые Челябинска: как найти адрес и телефон своего участкового. Фото: Евгения ГУСЕВА

Участковый — это тот человек, которому можно пожаловаться на шумных соседей после 23:00 или попросить найти преступника. Но как быть, если вы переехали в дом недавно и совсем не знакомы с полицейским? Рассказываем о 3 способах, как найти своего участкового в Челябинске.

1. ЧЕРЕЗ САЙТ ПОЛИЦИИ

На портале МВД работает сервис «Ваш участковый» — мвд.рф/district. Чтобы найти там имя полицейского, нужно:

- кликнуть вкладку «Найти по адресу»;

- ввести субъект — Челябинская область, муниципальное образование — Челябинск, а также вашу улицу и номер дома;

- нажать кнопку «Найти».

В результате поиска появятся имя и звание вашего участкового, номер его участка, а также телефоны и адрес.

2. ЧЕРЕЗ РАЙОТДЕЛ ПОЛИЦИИ

Можно позвонить в дежурную часть своего райотдела. Там вам подскажут адрес и контакты участкового:

Ленинский райотдел — (351) 253-55-76.

Металлургический райотдел — (351) 735-17-27.

Советский райотдел — (351) 779-76-50.

Тракторозаводский райотдел — (351) 772 86 67, 773-14-14.

Центральный райотдел — (351) 263-14-14, 779-75-93.

Калининский райотдел — (351) 772-14-14, 749-45-08, 749 45 00, 749 45 23.

Курчатовский райотдел — (351) 742-13-69, 797-97-77.

Северо-Западный райотдел — (351) 749 43 54, 749 43 01, (351) 749 43 02.

3. ЧЕРЕЗ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

Контакты можно узнать и в своей управляющей компании. Они, конечно, не обязаны знать эти данные, однако часто участковые плотно работают с ЖЭКами. Поэтому вам там вряд ли откажут.

КАК ПРИНИМАЮТ УЧАСТКОВЫЕ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Вы можете прийти в кабинет своего участкового пять раз в неделю. Все уполномоченные принимают в одно и то же время: с понедельника по четверг с 18:00 до 20:00 и по субботам с 12:00 до 14:00.

НА ЧТО ПОЖАЛОВАТЬСЯ УЧАСТКОВОМУ

- шумные соседи или завсегдатаи-пьяницы во дворе;

- большая семья мигрантов, у которой, по вашему мнению, не все в порядке с документами;

- житель, который недавно вышел из мест не столь отдаленных;

- в квартиры постоянно захаживают подозрительные личности, и есть мнение, что там устроили притон;

- правильность хранения оружия.

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