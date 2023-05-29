Бассейны в Челябинске: цены, отзывы, контакты

Плавание полезно для настроения и здоровья Фото: Иван МАКЕЕВ

Брассом, кролем или баттерфляем — плыви. Это улучшает мышечный тонус, делает гибче позвоночник, тренирует сердце. К тому же, говорят, плавание — медитативный процесс: ритмичное дыхание и плеск воды помогают очистить голову от накопившихся мыслишек. Кто сказал «Не умею?» Практически все бассейны Челябинска предлагают занятия по обучению плаванию: индивидуально и в группах. А для акваэробики, например, вообще не обязательно мастерски держаться на воде. Кусок пенопласта вам в руки, и занимайтесь вместе со всеми. А после сеанса — в сауну. Красота! Осталось определиться с бассейном. "Комсомолка" узнала, какие цены и услуги предлагают бассейны в Челябинске.

"ЮБИЛЕЙНЫЙ" (ул. 40-летия Октября, 31а)

сеанс: 45 минут,

стоимость разового посещения: 350 рублей.

В «Юбилейном» работают два больших бассейна по 25 метров в длину. В них по четыре дорожки, глубина которых варьируется от 2 до 5 м. Температура воды — 26-28° С.

"СТРОИТЕЛЬ" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)

45 минут,

210-300 рублей.

В «Строителе» можно искупаться в большой или средней ваннах. В каждой по восемь дорожек: в первой длина 50 метров, а во второй — 25. Но до 1 сентября бассейн на ЧМЗ не работает.

"ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГ" (ул. Российская, 40) — закрыт на реконструкцию

45 минут,

280-340 рублей.

В стоимость билета в «Электрометаллурге» входят посещение бассейна 50х21 м и сауны. Температура воды держится на уровне +28°С. Самая большая глубина — 4,5 метра. Бассейн откроется 24 августа.

ТЕРМЫ VODA (ул. Олимпийская, 29)

от 90 минут (есть безлимит),

700-900 рублей.

В термах VODA работают два типа бассейнов — термальный и крытый. В первом гости купаются под открытым небом, во втором — в помещении. Оба работают круглогодично. В ваннах установлены джакузи, гидромассажные лежаки и водопады.

Бассейны в спортивных комплексах

БАССЕЙН ЮУРГУ (ул. Сони Кривой, 60)

45 минут,

240-300 рублей.

Поплавать в бассейне ЮУрГУ могут не только студенты и преподаватели вуза. В распоряжении жителей 10 дорожек длиной 50 м, которые подогреваются до +27° С.

"ВОСХОД" (ул. Новороссийская, 81)

45 минут,

300 рублей.

Длина большой ванны в спортивном комплексе «Восход» — 25 метров. Посетители одновременно могут занять 6 дорожек. Кстати, здесь температура воды и воздуха одинаковая: +28.

"РЭККОМ" (ул. Энгельса, 44д)

безлимит,

970-1200 рублей.

В 23-метровом бассейне в спорткомплексе «Рэкком» нет дорожек: гости могут плавать по удобной для них траектории. В ванне зона гидромассажа, а рядом турецкая и финская сауны. Вода проходит многоступенчатую озоновую очистку.

AVRORA FITNESS (ул. Дзержинского, 93а)

безлимит,

600 рублей.

В разовое посещение бассейна Avrora Fitness входят не только купание в ванне, но и джакузи, хаммам, сауна и финская парная. В бассейне четыре дорожки, одна из них с аэро- и гидромассажем.

"ВИДГОФ" (пр. Ленина, 26а)

безлимит,

2 000 рублей.

В «Видгофе» находится 25-метровая ванна. Вода в бассейн поступает из скважины и не обрабатывается хлором. Температура поддерживается на уровне +29. В безлимит входят посещение бассейна, хаммама, сауны и джакузи, а также пользование полотенцем и феном.

"ОЛИМП" (ул. Бр. Кашириных, 65б)

безлимит,

1800 рублей.

В фитнес-центре «Олимп» посетителям 25-метрового бассейна открывается панорамный вид на город. В стоимость еще входят сауны, хаммам, гидромассажные ванны, а также сейфовая ячейка, два полотенца, сушилка купальных принадлежностей, питьевая вода и WI-FI.

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