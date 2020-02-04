Гастроэнтерологический центр Уфимцева К.А.: центр для решения проблем и профилактики заболеваний ЖКТ

Гастроэнтерологический центр Уфимцева К.А. организован в 2001 году, начинался с кабинета в 11 кв.м. Сейчас в Центре работают более 30 специалистов по разным направлениям услуг.

Прием взрослых пациентов ведут высококвалифицированные врачи гастроэнтерологи: директор центра кандидат медицинских наук Уфимцев Константин Анатольевич, предлагающий услуги проведения фиброэзофагогастроскопии и ультразвукового исследования.

Первый и на сегодняшний день единственный в Челябинской области доктор медицинских наук в области гастроэнтерологии, профессор Сарсенбаева Айман Силкановна, имеющая более чем десятилетний опыт преподавательской и практической деятельности в области гастроэнтерологии. Она является автором двух патентов на изобретение по диагностике и лечению гастроэнтерологических больных, более 40 научных статей и монографии, посвященной заболеваниям желудка и двенадцатиперстной кишки.

Немаловажное достоинство центра — современное техническое оснащение для обследования всех отделов желудочно-кишечного тракта и возможность организации комплексного обследования пациентов.

Возможность одновременного комплексирования с врачами других специальностей (диетологом, эндокринологом, психотерапевтом, кардиологом, пульмонологом и т.д.) позволяет специалистам центра успешно проводить диагностику и коррекцию у пациентов с сочетанной патологией бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Наличие в штате нашего центра высококвалифицированных медицинских сестер и оборудованного процедурного кабинета дает возможность оказать быструю и эффективную помощь, если пациент обратился с острой болью, а также провести в условиях центра полноценный курс лечения.

В Гастроцентре Уфимцева нет очередей. Прием ведется строго по предварительной записи (кроме экстренных случаев) При необходимости пациент может позвонить своему лечащему врачу или отправить письмо по e-mail: gastro74@mail.ru.

Чтобы отдать свой голос за гастроэнтерологический центр Уфимцева К.А., выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Гастроэнтерологический центр Уфимцева К.А.

г.Челябинск, ул. Пушкина, 73А,

Тел.: (351) 222-40-22

www.Gastro74.ru

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