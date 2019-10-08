Клиника «Источник»: новый подход к современной медицине

Клиника «Источник» — это многопрофильная клиника, обладающая полным набором всех необходимых ресурсов для профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей, включая скорую и неотложную медицинскую помощь.

Здесь пациентам доступны все виды качественных медицинских услуг. «Источник» — мощная структура, где широко представлены поликлинические возможности, работает кабинет эндоскопии, расширено отделение акушерства и гинекологии, организован операционный блок с комфортным дневным стационаром. В «Источнике» возможны высокотехнологичные хирургические операции по нескольким направлениям: «акушерство и гинекология», «урология», «колопроктология», «отоларингология», «сосудистая хирургия», «травматология и ортопедия», «онкология».

Еще одно актуальное направление, реализованное в клинике, — это косметология. Пациентам предлагают услуги аппаратной, инъекционной и эстетической косметологии, лечебный массаж, обертывание и лазерную коррекцию фигуры.

В «Источнике» пациентов принимают кандидаты и доктора наук, профессора и признанные специалисты с высшей категорией. Клиника является клинической базой шести кафедр Южно-Уральского государственного медуниверситета. Такое выгодное сотрудничество позволяет проводить консультации и консилиумы по сложным случаям с привлечением светил науки.

Удобное расположение клиники, просторная парковка перед входом, гибкое расписание приема специалистов, высокий уровень сервиса, возможность удаленной записи к врачу сделают посещения «Источника» максимально комфортными для пациентов.

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Клиника «Источник»

г. Челябинск,

ул. Чичерина, 34а, тел.: (351) 77-88-887;

ул. 40-летия Победы, 11, тел.: (351) 77-88-887;

ул. Градостроителей, 1/3 (перед въездом в поселок «Лесной остров»), тел.: (351) 77-88-906, источниклесной.рф

Скорая медицинская помощь: (351) 77-88-911 (круглосуточно)

КлиникаИсточник.рф

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