2020-02-18T11:13:12+03:00
Клиника года

«МРТ-Эксперт»: опередить болезнь поможет экспертная диагностика

Поделиться:
Изменить размер текста:

Современную медицину сложно представить без точной диагностики. Диагностические центры «МРТ-Эксперт» работают в десятках городах России — от Калининграда до Сахалина, общее число центров перевалило за 50. Все центры «МРТ-Эксперт» оснащены современным оборудованием экспертного класса от ведущих мировых производителей.

Специалисты «МРТ-Эксперт» помогают пациентам выявить скрытые от невооруженного взгляда изменения во внутренних системах организма. Наличие современного оборудования и врачей-экспертов МРТ-диагностики позволяет обслуживать пациентов на уровне европейских стандартов.

В Челябинске первый центр «МРТ-Эксперт» открылся в 2012 году по адресу ул. Рылеева, 10. Тогда же в этом подразделении был установлен современный аппарат, позволяющий проводить обследования различным категориям пациентов — от новорожденных до людей в возрасте и с весом до 150 кг. А в 2014 году «МРТ-Эксперт» открыл второй филиал на ул. Каслинской, 24 А, также оснащенный мощным современным оборудованием.

Врачи филиалов «МРТ-Эксперт» по всей стране объединены в консультационный центр. В сложных случаях это позволяет обратиться к экспертному доктору, специализирующемуся по данной проблеме не зависимо от его места нахождения. Члены консультационного центра контролируют работу коллег по всей стране и помогают отслеживать и справляться с трудными случаями.

— Мы работаем в тесном контакте со специалистами из разных отраслей медицины. Имея доступ к огромной базе научных исследований, мы регулярно обеспечиваем наших специалистов новыми знаниями и открытиями. В то же время мы также делимся новациями с коллегами, помогая им узнавать новые возможности МРТ-диагностики, позволяющие выявить даже скрытые патологии, — говорит исполнительный директор центра «МРТ-Эксперт» в Челябинске Иван Степанченко.

Используя опыт новейших исследований, специалисты «МРТ-Эксперт» раздвигают рамки современной медицины, что обеспечивает больше шансов на успех в диагностике даже сложных заболеваний головного мозга, позвоночника, органов брюшной полости, сосудов и суставов.

Чтобы отдать свой голос за центр «МРТ-Эксперт», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

ООО «МРТ-Эксперт» Челябинск

ул. Рылеева; 10, тел.: (351) 222-00-99;

ул. Каслинская, 24А, тел.: (351) 222-00-88;

www.mrtexpert.ru.

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пенсионерка из Челябинска получила прибавку к пенсии в один рубль и отправила ее в Кремль
Google включил «Уральское Бали» в топ самых живописных мест России
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
«Топором по голове»: двум жителям Челябинской области грозит колония за избиение собаки
Камерный театр Челябинска украсят граффити от Тимура Бразила
Жемчужину Южного Урала озеро Тургояк запретили застраивать
Граница Челябинской области и Казахстана снова открыта
Стало известно, что в Челябинске стало с кошкой Дорожкой, перемолотой в ДТП
Прямые авиарейсы до Уфы и Калининграда хотят пустить из Челябинска
Два человека получили термические ожоги лица и рук при взрыве газа в лаборатории в Челябинске
Челябинцев приглашают отметить День зимних видов спорта на льду «Уральской молнии»
Жители Челябинской области стали больше откладывать на мечту и на черный день
ЧМК запустил земснаряд для очистки пруда
Принимать на работу сельских учителей в Челябинской области будут по конкурсу и выдавать миллион
Челябинск вырвался в тройку лидеров городов, где планируют провести фестиваль больших граффити
Ради нового облика гостевых маршрутов Челябинск принесет в жертву 1,5 тысячи деревьев
Администрация Челябинска приняла у минобороны коммунальные сети поселка Шагол
Жители Челябинска рассказали, кого считают врагами