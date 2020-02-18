«МРТ-Эксперт»: опередить болезнь поможет экспертная диагностика

Современную медицину сложно представить без точной диагностики. Диагностические центры «МРТ-Эксперт» работают в десятках городах России — от Калининграда до Сахалина, общее число центров перевалило за 50. Все центры «МРТ-Эксперт» оснащены современным оборудованием экспертного класса от ведущих мировых производителей.

Специалисты «МРТ-Эксперт» помогают пациентам выявить скрытые от невооруженного взгляда изменения во внутренних системах организма. Наличие современного оборудования и врачей-экспертов МРТ-диагностики позволяет обслуживать пациентов на уровне европейских стандартов.

В Челябинске первый центр «МРТ-Эксперт» открылся в 2012 году по адресу ул. Рылеева, 10. Тогда же в этом подразделении был установлен современный аппарат, позволяющий проводить обследования различным категориям пациентов — от новорожденных до людей в возрасте и с весом до 150 кг. А в 2014 году «МРТ-Эксперт» открыл второй филиал на ул. Каслинской, 24 А, также оснащенный мощным современным оборудованием.

Врачи филиалов «МРТ-Эксперт» по всей стране объединены в консультационный центр. В сложных случаях это позволяет обратиться к экспертному доктору, специализирующемуся по данной проблеме не зависимо от его места нахождения. Члены консультационного центра контролируют работу коллег по всей стране и помогают отслеживать и справляться с трудными случаями.

— Мы работаем в тесном контакте со специалистами из разных отраслей медицины. Имея доступ к огромной базе научных исследований, мы регулярно обеспечиваем наших специалистов новыми знаниями и открытиями. В то же время мы также делимся новациями с коллегами, помогая им узнавать новые возможности МРТ-диагностики, позволяющие выявить даже скрытые патологии, — говорит исполнительный директор центра «МРТ-Эксперт» в Челябинске Иван Степанченко.

Используя опыт новейших исследований, специалисты «МРТ-Эксперт» раздвигают рамки современной медицины, что обеспечивает больше шансов на успех в диагностике даже сложных заболеваний головного мозга, позвоночника, органов брюшной полости, сосудов и суставов.

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ООО «МРТ-Эксперт» Челябинск

ул. Рылеева; 10, тел.: (351) 222-00-99;

ул. Каслинская, 24А, тел.: (351) 222-00-88;

www.mrtexpert.ru.

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