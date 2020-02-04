Клиника FMC: внимание к пациентам возведено в культ

FMC («Эф Эм Си») — многопрофильная клиника, преимущественно хирургической направленности, основанная в 2010 году. В настоящее время клиника по праву имеет репутацию одной из лучших по направлению травматологии и ортопедии. Недаром именно здесь, выбрав для проведения операции доктора Андрея Филиппова, решил заменить тазобедренный сустав двукратный чемпион мира в рестлинге и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон. Сегодня легендарный боец с успехом продолжает свою спортивную карьеру.

Врачи клиники много времени уделяют профессиональному образованию, регулярно повышают мастерство, в том числе за границей. Такой подход принципиален для генерального директора клиники FMC Степана Фирстова, который активно занимается общественно-политической работой, являясь ассоциированным членом Всемирной Медицинской Ассоциации, членом Президиума Общества врачей России, а также основателем саморегулируемой Ассоциации травматологов-ортопедов Челябинской области.

Сегодня FMC имеет филиалы в двух городах области. Стационар, расположенный в Миассе, травмпункт и поликлиника в Челябинске оснащены по последнему слову медицинской техники. Специалисты клиники владеют самыми современными методами лечения.

Клиника имеет лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), благодаря чему здесь лечат пациентов по полису ОМС.

Внимательное отношение к пациентам в клинике FMC возведено в культ. Послеоперационное стационарное и амбулаторное лечение проводится под наблюдением оперировавшего врача. При такой организации медицинской помощи выздоровление не заставит себя долго ждать.

Клиника FMC зарекомендовала себя как социально ответственная организация. На ее базе ведутся бесплатные приемы пенсионеров. Дети, получившие травму в детских садах Ленинского района г. Челябинска, тоже получают медицинскую помощь в клинике без оплаты. FMC — давний друг клуба общения молодежи с ограниченными возможностями «Наше место» и благотворительного фонда «Пеликан».

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Медицинская клиника FMC («Эф Эм Си»)

г. Челябинск, ул. Гагарина, 5А (травмпункт, поликлиника); тел.: (351) 211-30-20;

г. Челябинск, ул. Воровского, 9А (амбулаторное отделение); тел.: (351) 211-30-20;

г. Миасс, ул. Ильменская, 81 (стационарное отделение); тел.: (3513) 28-98-48.

www.fmc74.ru

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