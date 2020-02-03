ДНК Клиника: инвестиции в здоровье от ведущих экспертов медицины
ДНК Клиника — одна из крупнейших сетей многопрофильных клиник, которая уже 18 лет оказывает комплексные медицинские услуги экспертного уровня с максимальной безопасностью, сервисом и экономией времени для своих пациентов на условиях взаимного уважения и стремления к благополучию.
Почему пациенты выбирают ДНК Клинику:
• 18 летний опыт работы;
• 35 место среди частных клиник России (рейтинг «ТОП 100» многопрофильных клиник России);
• 90 врачей (средний стаж работы —14 лет);
• 25 медицинских направлений (акушерство и гинекология, урология, педиатрия, УЗИ, терапия, хирургия, оториноларингология, маммология, лабораторная диагностика, неврология, кардиология и другие);
• Собственная современная лаборатория;
• Собственный круглосуточный стационар;
• Десять клиник «у дома»;
• Две многопрофильных клиники «замкнутого цикла» в Челябинске и Магнитогорске;
• Прозрачность стоимости услуг «Все включено»;
• Экономия денег: персональные условия в рамках комплексных услуг и корпоративного сотрудничества до 15%;
• Экономия времени: возможность получения услуг в одном месте. Готовность лабораторных исследований в течение четырех часов. Проведение экстренных манипуляций и операций в день обращения;
• Партнерская программа с клиникой пластической хирургии и лазерной косметологии Dipplex.
ДНК клиника предоставляет комплексный сервис для пациентов:
• Запись в удобное время в удобном районе;
• Обратная связь с врачом (по телефону в процессе лечения);
• Индивидуальный менеджер по сопровождению (по программе персональной медицины);
• Личный кабинет: онлайн доступ к результатам анализов, листам назначений, графику предстоящих приемов;
• Онлайн уведомления о состоянии бонусного счета, накопленных и подарочных бонусах, персональных условиях получения медицинских услуг;
• Возможность организации Экспертного Совета — консультация врачей разных специальностей;
• Подготовка документов для возврата НДФЛ;
• Предоставление справок, больничных листов;
• Возможность получения услуг в рассрочку через банки-партнеры;
• Персональный ежеквартальный журнал «Моя новая жизнь».
Телефон Единой справочной службы в Челябинске: (351) 211-03-03, в Магнитогорске: (3519) 21-03-03.
Чтобы отдать свой голос за ДНК Клинику, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.
Многопрофильный медицинский центр:
г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 28в
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 24
Центр акушерства и гинекологии:
г. Челябинск, ул. Яблочкина, 3
г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 103
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 107
г. Челябинск, ул. Энгельса, 44
г. Челябинск, Комарова пр-т, 133
Детская лаборатория:
г. Челябинск, ул. Воровского, 59
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