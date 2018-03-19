Пять причин посетить санаторий «Карагайский бор»

19 Март 09:13 2018-10-26T09:23:17+03:00

Если и ехать за отдыхом и пополнением сил от родной земли, то только на Урал — совершенно уникальное и поистине святое место для всех россиян. Русский дух там лечится от любой хвори, соединяясь с силой нетронутой природы и предков. «Чтобы стоять, ты должен держаться корней», — вспоминается строчка из песни известного рок-музыканта БГ.

И нас потянуло к корням. Сегодня наши записки путешественника пополнятся чудесным краем. Мы едем в Челябинскую область, которая славится своими здравницами, курортами и заповедными местами. Ткнув пальцем в карту региона, мы попали на границу между степной частью Зауралья и горной Башкирии. Знающие нам подсказали, что такое географическое расположение создает удивительный микроклимат, особенно полезный для людей с болезнями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Хвойный ионизированный воздух усиливает лечебный эффект. Да посмотреть там есть на что.

Номера: от эконом-вариантов до класса люкс

В этом районе расположен санаторно-курортный комплекс «Карагайский Бор», на самой границе башкирских гор, степей и уральского леса. Степной климат, сосновый воздух, горы, покрытые хвойным лесом, ущелье с протекающим ручьем, чистейшая минеральная вода — уральский райский уголок. Отдаленность от крупных городов на 100-200 км делает санаторий привлекательным местом для эко-отдыха и оздоровления. Это уже подкупает.

На официальном сайте мы нашли исчерпывающую информацию о санатории, природных и исторических достопримечательностях. Ставим за это большой плюс.

Номерной фонд приятно удивил. Можно подыскать номер по своим возможностям и запросам: от недорогих эконом-вариантов до комфортабельных люксовых номеров. Для людей с ограниченными возможностями имеются специально оборудованные номера. И здесь есть все условия для семейного отдыха.

Реликтовый сосновый бор

Приятно проснуться в по-домашнему уютных номерах, в тишине и покое соснового бора. Забросив все гаджеты в ящики, мы пустились за новыми эмоциями и отдыхом на дикой уральской природе. Это вам не заграничные пляжи, где знай только валяйся и обжигай солнцем ленивые бока. Тут жизнь течет по-другому, твои биоритмы «бьются» в унисон, соединяются с энергией родной земли.

Главная достопримечательность края — это древний, реликтовый бор, входящий в состав государственного природного биологического заказника (с 1969 года объявлен памятником природы). Первое, что хочется сделать, когда попадаешь сюда, — вдохнуть поглубже чистейшего уральского морозного воздуха и замереть. Слышишь, как стучит сердце. Потом ты начинаешь неспешно двигаться и созерцать увиденное. Тебя окружают окутанные снегом сосны. Под ногами скрипит снег. Задираешь голову, а под тобой бесконечное голубое небо. Что еще надо русскому человеку для счастья?

Бор растет на каменистых россыпях и выходах гранита. И 80% его территории занимает сосна. Слово «карагай» с тюркского — сосна. С ней по соседству растет пижма уральская, один из древних папоротников на планете — ужовик лунолистный. В заказнике более 800 видов растений, значительная часть которых занесена в Красную книгу! Так что летом лучше взять с собой какую-нибудь книгу по ботанике.

Самый крупный зверь, которого здесь можно встретить, — лось. Делят с ним бор грациозные косули, а также лисы, куницы, зайцы и рыси. Из пернатых — глухари, серые куропатки и тетерева. Нам повстречались только упитанные и общительные уральские белки. Их тут много, очень много. Они даже стали символом пансионата. И встречу с этими милыми красавицами вы точно не забудете, особенно ваши дети.

Карагайские тайны

Окрестности озера Карагайского издревле привлекали своим богатством людей. Как нам рассказали местные, здесь более 10 археологических памятников, стоянок древних людей. Удалось нам побывать на единственном известном на Южном Урале мегалитическом памятнике, имеющем кольцевую форму. Он датируется примерно XV-XII вв. до н.э. Это загадочный комплекс менгиров, древних рукотворных сооружений из грубо обработанных длинных камней. Расположен он на границе Карагайского бора, рядом с деревней Ахуново. Некоторые ученые уверены, ахуновский комплекс является пригоризонтной обсерваторией древних, не менее значимый чем Стоунхендж или Аркаим.

И, пожалуй, самым таинственным местом Карагайского бора считают Лешачью гору. У предков она пользовалась дурной славой. По преданиям здесь собирались на шабаш колдуньи, ведьмы и лешие. Говорят, здесь могут часы без причины остановиться, а компасы начать бешено крутиться, а нечисть, забавляясь, заставит плутать по горе. Жаль, но ничего этого с нами так и не произошло, пока мы здесь находились. Может, вам повезет. Посетили мы и ущелье дольменов — загадочные сооружения, сложенные из больших камней, и недавно открытый пещерный комплекс. В нескольких километрах от санатория находятся древние святилища — каменные чаши. Они идеально круглой формы и всегда наполнены водой. Ученые считают, что чаши ритуальные и, возможно, использовались для жертвоприношений. Такие прогулки щекочут нервы не по-детски, но желание прикоснуться к древнему пересилило страх.

В санатории вас вылечат...

Курорт принимает взрослых и детей на лечение по многим профилям: болезни органов дыхания, пищеварения, кровообращения, нервные заболевания, заболевания костно-мышечной системы, гинекологические, урологические, последствия радиационных воздействий, профзаболевания. Используют в санатории восстановительную медицину и рефлексотерапию. Согласитесь, список внушительный.

Возомнив себя барынями и господами, мы отправились на воды. Заходишь в удобный бювет, павильон то есть, и угощаешься живой, целебнейшей водой. Испить ее можно любой температуры, вам ее подогреют. Но вся эта процедура проходит строго по назначениям лечащего врача санатория. Пить эту воду дают людям с заболеваниями органов пищеварения и мочеполовой системы. Классификация воды — лечебно-столовая с ионами гидрокарбоната, сульфата, магния, кальция, натрия и калия.

В пансионате можно посетить бассейн, все известные бани мира, мангальные зоны, тренажерный зал и спортплощадки, дискотеки, экскурсии, тюбинговую трассу с подъемниками, встать на лыжи или коньки. Есть прокат, косметический салон и даже настоящий историко-этнографический музей, в котором можно увидеть предметы глубокой старины, оружие казаков, местные минералы и даже прикоснуться к настоящему древнему менгиру, исполняющему желания. Для любителей активного отдыха и неспешных прогулок разработаны специальные туристические маршруты и эко-тропы разной протяженности.

«Уникальные медицинские и спа-процедуры в сочетании с современной диагностикой и новейшим медоборудованием, первоклассным персоналом способны не только поддержать и укрепить ваше здоровье, но и вылечить серьезные заболевания», — обещают в рекламных буклетах санатория.

В лечебном корпусе проведут диагностику, физиотерапию, грязелечение, водолечение, светолечение, лечебную физкультуру, ингаляции, ручной и аппаратный массаж, спелеотерапию, сухие углекислотные и жемчужные ванны, фитолечение и многое другое.

Примечательно, что в пансионате используются и инновационные медицинские технологии. Пример — пневмомассажная капсула «Бароциклон». Она улучшит работу сосудов головного мозга, даст омолаживающий эффект всего организма (будите выглядеть моложе), нормализует артериальное давление. И она еще, что немаловажно, полезна при депрессиях.

Далее в списке идут магнитотерапевтические комплексы. Они проведут коррекцию иммунодефицита, лечат сердечно-сосудистые заболевания и заболевания нервной системы, болезни позвоночника и суставов, гинекологические, урологические, кожные и эндокринные заболевания, воспалительные заболевания ЖКТ. Используют эти технологии и для профилактики онкологии. Лечебный эффект достигается за счет магнитного поля, которое нормализует все функции организма.

Для женщин здесь найдется свой уголок со СПА-процедурами и салоном красоты. Среди услуг природный пилинг на горячих камнях, различные виды массажа, йога, дыхательная гимнастика, снижение веса и многое другое. В санатории гордятся, что у них работает единственный на Урале доктор-рыбка — гарра руфа. Ферменты, которые выделяют эти маленькие рыбки, незаменимы в омоложении клеток и очищении всего организма. Эти крошки приятно вас пощекочут и приведут кожу в порядок.

Два корпуса из трех соединены со столовой и оздоровительными комплексами теплыми коридорами. Полечился, поспал и прямо в тапках отправился на завтрак, обед или ужин. Меню можно заказать на свое усмотрение и по финансовым возможностям. А вот больным людям придется есть то, что доктор прописал — только диетическое питание.

Маленьких малышей родители, которым хочется полечиться и изведать красоты и тайны края, могут оставить своих непосед в детской комнате. За их чадами присмотрит воспитатель.

...и женят!

Хотите верьте, а хотите нет, но в санатории одиноких выдадут замуж или женят. Тем, кто еще не успел завести семью, в санатории обещают подарить новое незабываемое знакомство. Прогулки по лесу вдвоем и романтические свидания у лесного зеркала — одного из чудес природы — помогут обрести семейное счастье, утверждают на курорте.

Мы провели в этом чудесном краю чуть больше недели. Специалисты полагают, что этого вполне достаточно. На челябинском курорте можно подлечиться, прекрасно отдохнуть и набраться сил за 1-2 недели без адаптации к климату. А вот для достижения оздоровительного эффекта от пляжного отдыха на море надо провести не менее 24 дней. Так что мотайте это на ус, когда планируете поездки.

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