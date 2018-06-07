2018-06-08T11:20:38+03:00
Общество

«Самый острый вопрос для Челябинска» от блогера Натальи Красновой

Реакция соцсетей на вступление челябинки на прямой линии с Владимиром Путиным
Андрей АБРАМОВandreichotkiy
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Наталья Краснова популярный блогер.Наталья Краснова популярный блогер.Фото: кадр с видео
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7 июня на прямой линии с президентом представителям интернет-сообщества дали слово. Один из вопросов задала 38-летняя Наталья Краснова. Блогер из Челябинска спросила, когда ее профессия станет в стране официальной. Президент сделал комплимент внешности челябинки, а затем ответил, что блогеры зарабатывают хорошие деньги на рекламе и государство заинтересовано, чтобы узаконить этот доход.

В первые же секунды после вопроса Красновой в соцсети повалились посты. В Инстаграм-аккаунте у Красновой 1,7 млн подписчиков. В своих видео она часто предстает с глубоким декольте. Поэтому реакция на ее персону была неоднозначна.

Некоторые посетовали, что Челябинску выпала роль такого незначительного для страны вопроса.

Другие остались довольны и даже порадовались за успех челябинки.

Другие пожурили за просторечие.

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Краснова и Владимир Путин.

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