«Самый острый вопрос для Челябинска» от блогера Натальи Красновой
7 июня на прямой линии с президентом представителям интернет-сообщества дали слово. Один из вопросов задала 38-летняя Наталья Краснова. Блогер из Челябинска спросила, когда ее профессия станет в стране официальной. Президент сделал комплимент внешности челябинки, а затем ответил, что блогеры зарабатывают хорошие деньги на рекламе и государство заинтересовано, чтобы узаконить этот доход.
В первые же секунды после вопроса Красновой в соцсети повалились посты. В Инстаграм-аккаунте у Красновой 1,7 млн подписчиков. В своих видео она часто предстает с глубоким декольте. Поэтому реакция на ее персону была неоднозначна.
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Некоторые посетовали, что Челябинску выпала роль такого незначительного для страны вопроса.
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Другие остались довольны и даже порадовались за успех челябинки.
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Другие пожурили за просторечие.
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Краснова и Владимир Путин.