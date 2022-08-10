Бесплатные кружки для детей в Челябинске в 2022 году: как найти и куда отдать ребенка

Развивать способности и таланты лучше с самого детства. А кружки - лучший способ найти себя.
Фото: Сергей ГАПОН
Мало кто из нас в детстве не ходил по кружкам. И своих детей тоже хочется приобщить к интересному и полезному делу. Может быть, для кого-то хобби станет профессией. В наши дни часть секция стала платной, правда бесплатные кружки для детей в Челябинске еще остались. Причем, их много.
В полном справочнике объединений Челябинска, где вы можете найти бесплатный кружок для чада, включая школы, есть на сайте городского комитета по делам образования. Здесь все кружки разбиты по направлениям: естественно-научные, научные, технические, спортивные.
Пожалуй, самым известным среди челябинцев детским объединением остается Дворец пионеров и школьников. Каждый год здесь бесплатно обучают 5 тысяч детей. Они рисуют, поют и танцуют, занимаются роботетехникой, спортом, шьют игрушки, одежду…
Дворец — старейшая фабрика детской занятости и досуга. Но попасть сюда сложно. Зачисление идет по записи: кто успел, тот и будет ходить в бесплатный кружок (для дошкольников, правда, тут все кружки платные, зато начать обучением можно с 3 лет). В 2022 году подать заявку можно онлайн — с 1 июля по 15 августа.
Может случиться, что ваш ребенок не попадет в число зачисленных. Но в сентябре часть детей не приходят в выбранные кружки (передумали, нашли другие), тогда Дворец объявляет дополнительный набор и зачисляет следующих по очереди ребят.
Дворец пионеров и школьников имени Крупской:
Свердловский пр., 59 и пр. Евгения Родионова, 13, 220-08-92, chel-dpsh.ru.
Гораздо больше шансов попасть в бесплатный кружок в Челябинске по районам. Здесь запись, как правило, начинается 20 августа — перед самым началом учебного года. На топовые кружки тоже ажиотаж, часть из них даже проводит кастинги. Однако в целом кружки доступные. Причем, вы можете выбрать и два, и три, и пять разных студий. Ограничений по количеству нет — успевал бы ребенок.
Финансирует все такие кружки городской комитет по делам образования. Он и спрашивает за качество обучения. Все дополнительные программы в городских кружках строятся по установленным государством стандартам. А кое-где после успешного освоения курсов ребятам даже выдают сертификаты. Они, конечно, не имеют такой юридической силы, как документы, которые выдаются по окончании школы искусств. В сертификатах кружков нет оценок. Тем не менее, они могут украсить портфолио ученика, когда тот поступает в училище или в вуз.
И еще один важный момент: у всех районных дворцов есть небольшие филиалы в разных микрорайонах. Как советские комнаты школьника. В таких филиалах вы всегда можете подыскать бесплатные кружки для детей в Челябинске прямо у дома.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Центр внешкольной работы «Юность»:
ул. Свободы, 163, 237-15-00, centr-younost74.ru.
Детский экологический центр Челябинска:
ул. Овчинникова, 4, 237-24-75, cde-chel.ucoz.com.
Центр гуманитарного развития детей и молодежи «Орбита»:
ул. Заслонова, 13а, 268-54-29, orbita.lbihost.ru.
Дворец детского творчества на Доватора:
ул. Доватора, 15, 237-25-24, дворецнадоватора.рф.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Центр внешкольной работы «Истоки»:
ул. Клары Цеткин, 13, 727-76-67, истоки74.ру.
Образовательно-досуговый центр «Креатив»:
ул. Пушкина, 48, 214-30-10, kreativcentr.ru.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеский центр Ленинского района:
ул. Коммунаров, 28, 256-23-33 и 256-21-56, dyc74.ru.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Центр внешкольной работы «Радуга»:
ул. Молодогвардейцев, 41г, 792-94-04, raduga.lbihost.ru.
Центр развития детей и юношества «Победа»:
ул. Героев Танкограда, 23, 243-29-52, chelpobeda.ru.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Центр внешкольной работы Курчатовского района:
ул. Пионерская, 3, офис 33, 741-12-88, cvr74.ru.
Центр детского творчества:
пр. Победы, 318а, 798-30-76, cdt74.ru.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Дом детской культуры «Ровесник»:
ул. Комарова, 114, 734-46-03, rovesnik74.ru.
Центр детского творчества Тракторозаводского района:
ул. Котина, 48, 772-87-44, cdu174.ru.
Центр детско-юношеского туризма «Космос»:
ул. Кулибина, 54, 772-35-98 и 773-58-08, космос-тур.рф.
Детско-юношеский центр Тракторозаводского района:
ул. Кулибина, 60, 772-45-44, 243-48-73, cdu174.ru.
Центр детского творчества «Гармония»:
ул. Двинская, 18, 796-28-36 и 796-29-12, garmonia-74.ru.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Центр внешкольной работы Металлургического района:
ул. Пятницкого, 6, 721-73-11, cvr.ucoz.ru.
Металлургический центр детского творчества:
ул. Коммунистическая, 7, тел. 735-77-40 и 735-88-05, met-cdt.ru.
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