2019-08-29T15:01:37+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

«Лучший строитель — 2019. Южный Урал»: жители области вновь выберут лучшие компании региона

«Комсомолка» запускает масштабный проект о строительстве и строителях
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Как правильно построить частный дом, в каком жилом комплексе выбрать квартиру, и к каким специалистам обратиться, если запланируешь ремонт - медиахолдинг «Комсомольская правда» и жители Южного Урала помогут узнать, каким компаниям стоит доверять.

Проект «Лучший строитель — 2019. Южный Урал» поможет привлечь внимание южноуральцев к самым лучшим компаниям в строительной сфере.

Проект проходит при поддержке Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Если вы хотите стать участником или партнером проекта, расширить присутствие вашей компании на рынке и повысить узнаваемость продвигаемого бренда, оставьте заявку по телефону: 8-919-327-48-07, e-mail: Ekaterina.pletneva@phkp.ru (Плетнева Екатерина Юрьевна).

Голосование продлится с 1 июля по 30 ноября 2019 года включительно. По итогам народного голосования определятся победители.

Перейти на страницу голосования.

Партнер проекта pskb.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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