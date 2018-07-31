2018-07-31T07:58:48+03:00
Общество

Корпоративная культура «ЧКЗ Агро»: секрет успеха — сплоченный коллектив

Как укрепляют дух машиностроителей
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Команда ЧКЗ Агро вновь показала силу и сплоченность коллектива на Фестивале семейной рыбалки с радио «Комсомольская правда».

В любом успешном деле самое главное – люди. Показатель эффективности любого предприятия – это его сплоченная команда. «ЧКЗ Агро» – совершенно новое челябинское производство, построенное с нуля.

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Прямо сейчас на озере Смолино в Челябинске #чкзагро борется за #главныйприз Фестиваля семейной рыбалки #квадроцикл Удачи, ребята! И отличного улова!
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Наработав опыт и мастерство, зарекомендовав себя уже на мировом рынке, Челябинский Компрессорный Завод открыл подразделение по производству сельскохозяйственных машин. Крупная навесная и прицепная техника, полуприцепы и коммунальная техника, сеялки – все это результат инвестирования в современные технологии и знания.

Компания была основана Альбертом Ялалетдиновым в 2016 году. А в 2018 уже более десяти регионов России и Северного Казахстана были обеспечены новыми качественными образцами сельскохозяйственной техники.

В производственном процессе ЧКЗ Агро участвуют порядка 100 человек. Это высококвалифицированные инженеры-конструкторы, проектировщики, целый научный институт НИИ АТТ передает свои разработки и следит за должным их воплощением в готовые изделия.

chkzagrochkzagro
Прямо сейчас на озере Смолино в Челябинске #чкзагро борется за #главныйприз Фестиваля семейной рыбалки #квадроцикл Удачи, ребята! И отличного улова!
26 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Как искусно объединить людей? Вдохновить их на трудовые подвиги, позаботиться об их здоровье и досуге – один из пластов корпоративной культуры ЧКЗ Агро, который заложен в миссии компании.

Ежегодное участие в «Гонке Героев», корпоративное празднование всех государственных праздников, организация мероприятий для детей заводчан, обучение внутрикорпоративное, тренинги мотивирующие, а также свой просторный, профессионально оборудованный спортивный зал на заводе – все способствует и укрепляет командных дух челябинских машиностроителей. Что они и доказали на Фестивале семейной рыбалки!

Департамент сельскохозяйственных машин ООО «ЧКЗ» ЧКЗ Агро.

г. Челябинск, проспект Ленина, 2, корпус 3

тел.: 8 800 350 41 74

www.chkzagro.ru

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