Корпоративная культура «ЧКЗ Агро»: секрет успеха — сплоченный коллектив
Команда ЧКЗ Агро вновь показала силу и сплоченность коллектива на Фестивале семейной рыбалки с радио «Комсомольская правда».
В любом успешном деле самое главное – люди. Показатель эффективности любого предприятия – это его сплоченная команда. «ЧКЗ Агро» – совершенно новое челябинское производство, построенное с нуля.
Наработав опыт и мастерство, зарекомендовав себя уже на мировом рынке, Челябинский Компрессорный Завод открыл подразделение по производству сельскохозяйственных машин. Крупная навесная и прицепная техника, полуприцепы и коммунальная техника, сеялки – все это результат инвестирования в современные технологии и знания.
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Компания была основана Альбертом Ялалетдиновым в 2016 году. А в 2018 уже более десяти регионов России и Северного Казахстана были обеспечены новыми качественными образцами сельскохозяйственной техники.
В производственном процессе ЧКЗ Агро участвуют порядка 100 человек. Это высококвалифицированные инженеры-конструкторы, проектировщики, целый научный институт НИИ АТТ передает свои разработки и следит за должным их воплощением в готовые изделия.
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Как искусно объединить людей? Вдохновить их на трудовые подвиги, позаботиться об их здоровье и досуге – один из пластов корпоративной культуры ЧКЗ Агро, который заложен в миссии компании.
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Ежегодное участие в «Гонке Героев», корпоративное празднование всех государственных праздников, организация мероприятий для детей заводчан, обучение внутрикорпоративное, тренинги мотивирующие, а также свой просторный, профессионально оборудованный спортивный зал на заводе – все способствует и укрепляет командных дух челябинских машиностроителей. Что они и доказали на Фестивале семейной рыбалки!
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Департамент сельскохозяйственных машин ООО «ЧКЗ» ЧКЗ Агро.
г. Челябинск, проспект Ленина, 2, корпус 3
тел.: 8 800 350 41 74
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