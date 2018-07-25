«Заплатите нам и спите спокойно»: Аферисты наживаются на трагедии со взрывом газа в Челябинске

25 Июль 13:54 2018-07-27T15:30:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Ажиотажем вокруг ЧП в Металлургическом районе воспользовались нечистые на руку бизнесмены. Напомним, в июне в квартире дома на ул. Липецкой, 2 от перегрева рванул пятилитровый баллон с газом. Хозяин квартиры хранил его на балконе под солнцем. При взрыве сильно пострадала семья хозяина — жена и 10-летний сын. Женщина скончалась в больнице, ребенок выжил.

Трагедию на ЧМЗ обсуждал весь город, и это стало поводом для прибыльной аферы. Теперь по домам нходят лжегазовики и навязывают установку газовых извещателей. Нехитрый прибор якобы молниеносно замечает утечку, звуком и светом оповещает хозяев. За такую штуку просят 6 тыс. руб. И ведь люди покупают! А тех, кто от покупки отказывается, пугают законом.

НАВЯЗАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

О сомнительной схеме горожане заговорили в соцсетях. Пост с предупреждением выложил один из жителей ЧМЗ:

— По нашему району ходят псевдогазовщики, представляются работниками газовой службы, показывают корочки. В основном, ищут пенсионеров. Проходят в квартиру, якобы проверить состояние газового оборудования. Сначала осматривают его, потом резко переходят к покупке сигнализатора загазованности за 5990 рублей. Говорят, что это обязательно для всех жильцов, запугивают страстями, мол, вон, что на Липецкой произошло, — пишет житель.

По его словам, это обман. Закон не заставляет жильцов покупать устройство в обязательном порядке, а его стоимость лжегазовиками завышена в разы. Например, в магазине оно стоит 1,5 тыс. руб.

Вдобавок к прибору доверчивым челябинцам навязывают и пожарные извещатели. Так сумма покупки вырастает с 6 до 9 тыс. руб.

Нежданные «гости» побывали уже во многих квартирах.

— К нам наведывались недавно, мы живем по улице Пети Калмыкова, как раз рядом с домом, где хлопнул газ. Приходили двое, были в синей форме, как у горгаза, показывали удостоверения. Все посмотрели, заполнили договор об установке шланга и крана, а потом предложили услугу с сигнализатором. Мы сразу отказались, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» местная жительница Ольга.

ЛЮДЕЙ ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

В «Челябинскгоргаз» рассказали, что по квартирам ходят предприниматели. Они продают жильцам приборы, которые по закону не обязательны к установке. Жалобы на таких лжегазовиков приходят каждый год.

— Визитеры представляются работниками газовой службы или «горгаза», убеждают владельцев квартир в необходимости установки сигнализаторов загазованности, ссылаясь на требования законодательства. Доверчивые горожане, в первую очередь пенсионеры, поддаются на уговоры, и приобретают ненужные приборы. По словам потерпевших, сам прибор, включается в розетку и с трубой абсолютно не связан, — рассказали в пресс-службе «Челябинскгоргаз».

В компании предупреждают, никакие законодательные акты не обязывают хозяев квартир устанавливать сигнализаторы загазованности. Настоящие газовики не обходят квартиры и не предлагают установку приборов.

Сигнализатор загазованности стоит почти шесть тысяч рублей.Фото: Алексей ФОКИН

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Как мне пытались навязать дорогой прибор

Специалисты рассказали, что установка сигнализатора не поможет в случае ЧП. Прибор не подключен к трубе и не перекроет доступ газа при утечке. Сигнал на аварийно-диспетчерский пункт он тоже не передаст. Выходит, прибор по большому счету бесполезен.

Корреспондент «Комсомольской правды» — Челябинск» позвонила в компанию по установке сигнализатора под видом клиента и разузнала, как он работает, для чего нужен и во сколько обойдется его установка.

— Если у вас в доме случится малейшая утечка газа, сигнализатор сразу подаст свето-шумовой сигнал, его услышите вы и ваши соседи. Прибор не отключает газ и не передает сигнал в аварийную службу. Он только оповещает жильцов, — объяснила менеджер.

— А сколько стоит установка?

— Наши мастера сейчас проходят и проверяют установленные системы безопасности в домах. У кого не установлено, могут установить. Если вы есть в реестре по льготной программе «Безопасный город», то сигнализатор загазованности будет стоить для вас 5990 рублей. Если нет, то 14 250,. Можете еще приобрести две шашки на дым, тогда весь комплект обойдется почти в 9 тысяч, — объяснила менеджер и предложила мне посмотреть, состою ли я в реестре по озвученной программе.

Я своим жильем в Челябинске еще не обзавелась, живу на съемном. Мое «существование» в базе пробили по имени. И «повезло» — я там оказалась, а значит, всего за шесть тысяч смогу заполучить бесполезный прибор.

— Каким образом я оказалась в базе, если у меня даже нет своей квартиры?

— База составляется в Москве непосредственно на каждого человека, — отчеканила менеджер и скорее предложила отправить ко мне мастера.

Пообещала ей подумать и попрощалась. В Челябинске, правда, есть программа «Безопасный город», но она отвечает за видеонаблюдение на городских объектах.

Специалисты рассказали, что установка сигнализатора не поможет в случае ЧП.Фото: Евгения САВИНА

ТРИ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ АФЕРЫ

1. Помните, газовики заранее оповещают жильцов о своем визите — расклеивают объявления о плановой проверке на подъездах, выкладывают информацию на своем сайте. Если никаких объявлений не было, возможно это лжесотрудники.

2. Специалисты не обходят квартиры с целью навязать установку приборов. Если после проверки вам что-то начинают втюхивать — это афера.

3. Позвоните в свою управляющую компанию или в службу газа 04 (с мобильного — 104), и уточните, проводится ли проверка оборудования по вашему адресу и числится ли в штате организации пришедший к вам работник. Если нет, закрывайте дверь.

У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ? СООБЩИТЕ НАМ:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66 (в рабочее время);

SMS: 8-902-616-06-06