2018-07-27T15:30:53+03:00
Счастье с хвостиком

Красавица Санни: отличный компаньон

Киса любит следить за порядком в доме
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Санни — идеальная кошка-компаньон. Гиперласковая, готовая часами сидеть у вас на коленках, ходить за вами хвостиком и помогать во всех домашних делах. Спокойная, уверенная в себе девочка.

Любит следить за порядком в доме. Если кого- то обидели, то подойдет и пожалеет, ну а обидчику скажет свое: «Мяу!»

Санни примерно три года. Ее нашли в садах в 2017 году. Она пыталась выжить зимой, со всех лап бежала к каждому, кто протягивал к ней руку и отчаянно ласкалась...

И вот ей повезло, ее забрали с улицы, откормили, стерилизовали, привили и теперь красотка ждет своих заботливых и любящих родителей!

Внимание

Животные отдаются ответственным, взрослым людям, по договору, с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

Дом помощи животным «Лис», тел.: 8951-484-25-18 (Олеся).

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