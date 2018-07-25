Красавица Санни: отличный компаньон
Санни — идеальная кошка-компаньон. Гиперласковая, готовая часами сидеть у вас на коленках, ходить за вами хвостиком и помогать во всех домашних делах. Спокойная, уверенная в себе девочка.
Любит следить за порядком в доме. Если кого- то обидели, то подойдет и пожалеет, ну а обидчику скажет свое: «Мяу!»
Санни примерно три года. Ее нашли в садах в 2017 году. Она пыталась выжить зимой, со всех лап бежала к каждому, кто протягивал к ней руку и отчаянно ласкалась...
И вот ей повезло, ее забрали с улицы, откормили, стерилизовали, привили и теперь красотка ждет своих заботливых и любящих родителей!
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Внимание
Животные отдаются ответственным, взрослым людям, по договору, с ненавязчивым отслеживанием судьбы.
Дом помощи животным «Лис», тел.: 8951-484-25-18 (Олеся).
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