Жорик: подвижный красавчик ищет дом
Жорик веселый и подвижный. Мир для него нов, неповторим и удивителен, он все видит в радужных красках и обязательно заразит вас своим оптимизмом, энергией и желанием радоваться каждому дню.
Этот малыш обещает стать роскошным красавцем с выразительными глазками!
Жорику два с половиной месяца, он здоров, приучен к лотку. Обязательна кастрация в семь месяцев.
Внимание
Животные отдаются ответственным, взрослым людям, по договору, с ненавязчивым отслеживанием судьбы.
Дом помощи животным «Лис», тел.: 8951-484-25-18 (Олеся).
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