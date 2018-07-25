Жорик: подвижный красавчик ищет дом

25 Июль 13:06 2018-07-27T15:30:53+03:00

Котенку два с половиной месяца

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Жорик веселый и подвижный. Мир для него нов, неповторим и удивителен, он все видит в радужных красках и обязательно заразит вас своим оптимизмом, энергией и желанием радоваться каждому дню.

Этот малыш обещает стать роскошным красавцем с выразительными глазками!

Жорику два с половиной месяца, он здоров, приучен к лотку. Обязательна кастрация в семь месяцев.

Внимание

Животные отдаются ответственным, взрослым людям, по договору, с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

Дом помощи животным «Лис», тел.: 8951-484-25-18 (Олеся).

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