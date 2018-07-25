2018-07-27T15:30:53+03:00
Общество

Челябинск может потерять старинный купеческий дом на берегу Миасса

Горожане опасаются, что здание хотят снести в угоду новострою
Полина МАКСИМОВА
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Дом мещанина Дернова славится своей историей и резьбой.Дом мещанина Дернова славится своей историей и резьбой.
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Одноэтажный купеческий домик за челябинским цирком скрыт от глаз горожан. На этот берег Миасса мало кто ходит — ни прогулочных зон, ни общественных зданий. Здесь и вырастет к саммитам-2020 впечатляющий конгресс-холл. Историки и общественность опасаются, что купеческий дом снесут в угоду новострою.

КРАСИВЫЙ ПАМЯТНИК ЗАРЕЧЬЮ

Гости Челябинска восхищаются Кировкой. Сегодня улицу украшают бывшие магазины местных купцов. Однако мало кто знает, что жили предприниматели на другой стороне речки — в Заречье. Как раз в районе современного цирка. И дом мещанина Дернова на ул. Береговой, 129в, один из немногих сохранившихся до наших дней. Хотя строению больше 120 лет.

Одним из старинных промыслов в нашем городе была выделка кожи. Этим и зарабатывал предприниматель Василий Дернов. Его продукцию знали на Урале, в Сибири, а сам промышленник имел решающий голос в Челябинской городской думе. Его дом выделялся на фоне других богатым декором: это фризовая резьба, выразительные наличники. Уже в советское время на протяжении долгих лет в доме располагался садик для малышей, позже — подстанция скорой помощи.

Краевед Юрий Латышев полагает, что дом могут "разжаловать" и снести. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Краевед Юрий Латышев полагает, что дом могут "разжаловать" и снести.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Сегодня дом мещанина Дернова является памятником, объектом культурного наследия. Его можно использовать для пропаганды истории и для развития туризма, — считает челябинский краевед, представитель инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев.

«СНАЧАЛА ПРОСЬБА, ПОТОМ — УГРОЗЫ»

В начале 2000-х годов старинный дом перешел в частные руки. Законом это не запрещено, если собственник в силах поддерживать дом в историческом виде. А этот вид идеальный.

— Многие даже не верят, что дом старинный. Думают: новодел. Для меня это один из лучших примеров отношения собственника к историческому наследию, — говорит Юрий Латышев.

Но в преддверии большой стройки на набережной Миасса собственник здания получил предложение от властей продать дом.

— Сначала чиновники заявили, что город готов выкупить дом для размещения муниципальных организаций. Причем, все это, якобы, связано с подготовкой к саммитам-2020 и строительством конгресс-холла. А потом посыпались угрозы неизвестных, которые представляются чиновниками и обещают, что дом снесут, — рассказал представитель собственника Иван Зайцев.

По словам Ивана Зайцева, собственникам угрожают. Фото: Валентина ВАГАНОВА

По словам Ивана Зайцева, собственникам угрожают.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Мы также опасаемся, что дом повторит судьбу других старинных зданий Челябинска. При помощи «черных оценщиков» с него могут снять исторический статус и пустить под снос, — говорит Юрий Латышев.

ВЛАСТЯМ НЕ НРАВИТСЯ ЗАБОР, А КРАЕВЕДАМ — ВЛАСТИ

Чиновники объясняют свое внимание к дому озабоченностью внешним видом Челябинска.

— Дом на самом деле выглядит исключительно хорошо, но вот забор у него убогий, он будет бросаться в глаза, — прокомментировал опасения горожан заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Владимир Елистратов. — Городу интересно: может, дом уже надоел и владелец захочет его продать. Это чистое любопытство. Забирать дом никто не собирается.

Замглавы города Владимир Елистратов уверен, что дому ничто не угрожает. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Замглавы города Владимир Елистратов уверен, что дому ничто не угрожает.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Кстати, забор у дома, который представлял собой сетку, увитую виноградом, снесли еще весной, когда начали рыть котлован конгресс-холла. Так что формальных претензий у города к собственнику не осталось. Однако выкупить дом Дернова власти не против.

— Общественников пугает тот факт, что чиновники не могут сказать, зачем им нужен купеческий дом, — говорит представитель движения «Гражданский патруль» Александр Агарков.

В центре города уже есть купеческие дома, принадлежащие городу, области. Часть из них — на грани гибели. Например, дом купца Кузнецова на перекрестке Цвиллина и Труда. Деревянный шедевр который год гниет по соседству с правительством региона. Государство не в силах обеспечить сохранность памятника культуры.

Дом купца Кузнецова на перекрестке Цвиллинга и Труда разрушается на глазах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дом купца Кузнецова на перекрестке Цвиллинга и Труда разрушается на глазах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— При подготовке к саммитам-2020 куда важнее вести разговор о состоянии всех исторических построек, которым нужна поддержка властей, — считает руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта Антон Неверов.

Для сравнения: в той же Самаре при подготовке к ЧМ-2018 за три года восстановили около 30 старинных зданий. А в Челябинске за то же время только одно — особняк Архипова, переданный полиции.

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