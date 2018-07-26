2018-07-31T12:18:42+03:00
Общество

Девушка-бухгалтер из Златоуста за три года похудела на 100 кг! #сочныеновости

А потолстела она в детстве, после того как съела… обычный лист кустарника
Инна КУМЕЙКО
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Было. Стало. Всего-то «какой-то» центнер веса ушел :-)Было. Стало. Всего-то «какой-то» центнер веса ушел :-)
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Слыханное ли это дело, чтобы в 23 года, когда самый смак ходить по модным кофейням и кондитерским, человек сказал пирожным и капучино «нет» и отправился в качалку.

Да, многие сейчас железо тягают и на диетах сидят. А вот чтобы за три года скинуть больше половины своего привычного веса — это вам как?

До четырех лет Сашенька Осипова из города Златоуст Челябинской области была худеньким ребенком. Дедушка любил в шутку пальцами пересчитывать позвонки на прозрачной спинке. Но в четыре года внучка стала резко поправляться.

«ХОЧЕШЬ ТОРТИК? ПОЖАЛУЙСТА!»

А случилось вот что. Территорию детского садика, куда ходила девочка, весной опрыскали от клещей. И сидеть бы после этого детям в группе пару дней. Но воспитательница вывела их на прогулку и не доглядела: Саша слопала зеленый листочек, политый забористой химией.

Вечером мама забирала дочку в сильном жару. Дальше — больница и лечение гормонами, после которых организм дал сбой.

Вот такой аппетитной была Саша еще каких-то три года назад...

Вот такой аппетитной была Саша еще каких-то три года назад...

В семье девочку любили и баловали. Прянички — пожалуйста. Тортик? Кушай, деточка.

— Так к выпускному в школе я докушалась до 125 килограммов. Это 62-й размер. Но я не комплексовала: друзей у меня было всегда много, а благодаря интернет-магазинам одевалась я модно. В Европе стильную одежду шьют и не на таких толстушек.

Рост у меня немаленький — 172 см, потому уж очень толстой я сама себе не казалась. Даже на физкультуру ходила, старалась, но физрук меня не гонял, — поведала свою историю Саша корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

ТРИ ГОДА НЕ ВСТАВАЛА НА ВЕСЫ

Саша поступила учиться на бухгалтера в институт, и на весы больше не вставала, думала, что в ней так и держатся «школьные» 125 кило.

После первого года эксперимента уже можно было фотографироваться в купальнике.

После первого года эксперимента уже можно было фотографироваться в купальнике.

Как-то на третьем курсе подружка предложила ей взвеситься. И, батюшки, весы показали 162 кг!

— Тут в голове у меня прямо щелкнуло. Родные и раньше намекали, что пора худеть: звали в спортзал, в бассейн. Я шла на тренировку, а после — в кондитерскую и покупала любимое пирожное.

Саша поспорила. Сама с собой: раз не слабо было набрать 162 кг, не слабо ли будет похудеть?

— Собственное желание — самый сильный мотиватор. Ни одна умная книга не побудит тебя сделать так, как захочешь ты сама. Первые 10 кило ушли легко за два месяца. Я сказала: «Хорошо, а как насчет еще двадцати?». На них уже ушел год...

К концу второго года Сашу было не узнать... Но она не остановилась!

К концу второго года Сашу было не узнать... Но она не остановилась!

НЕ ВСЕ ЧИПСЫ СРАЗУ…

Чего-то особенного Саша поначалу не предпринимала. Просто ограничила себя в любимой еде. Например, съедала не полторта сразу, а один кусочек. Не большую пачку чипсов, а маленький пакетик.

Потихоньку стала присматриваться к «скучным» продуктам в институтской столовке: капусте, гречке. Это было уже тяжелее. Но азарт не покидал.

ПОРА ИДТИ В СПОРТЗАЛ

На второй год эксперимента Саша вернулась к своему школьному весу. Начала читать книги по раздельному питанию, записалась на тренировку в фитнес-зал. Стала тягать железо. Совсем перестала есть сладкое, картошку и хлеб. Перешла на отварное и пареное. Научилась есть без соли.

И поставила новый рубеж — 70 кг. Начала вести дневник питания, чтобы видеть все свои ошибки — сколько калорий слопала, надо ли рацион скорректировать.

Похудение продолжалось...

Похудение продолжалось...

А ТЕПЕРЬ МОЖНО И ШОКОЛАДКУ

— Так к третьему году я дошла до 70 кило и начала позволять себе раз в месяц премию: дольку шоколадки, например.

Борьба с весом на дистанции от 130 до 70 кг была серьезной: некоторые килограммы уходили легко, некоторые «цеплялись» изо всех сил и доводили Сашу до злости.

И вот уже перед вами - другой человек!

И вот уже перед вами - другой человек!

ЕСЛИ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ МЕШАЕТ…

В середине эксперимента у Саши появился парень.

— Мой друг меня поддерживал: молодец, давай, хочу посмотреть на результат. И, в то же время, мог при мне лопать пельмени и булки. И я, бывало, срывалась, могла наесться всякой калорийной дряни. Тогда вес вставал на месте.

Бойфренд поддерживал Сашу только морально, потому с личной жизнью наша героиня решила пока завязать!

«ХРАНЮ БОЛЬШУЮ ОДЕЖДУ»

70 кг давно позади, стрелка весов колышется на отметке в 63 кг. Но Сашу не остановить. Она в прямом смысле протирает кроссовки до дыр: гоняет на велотренажере, бегает по 8 км. Тренируется пять раз в неделю.

— Сейчас жара, потому «восьмерочку» разбила на два подхода: утром и вечером по 4 км. Нормально! Укладываюсь в 20 минут.

Размер одежды у Саше S — мечта всех девочек. Но Саша хранит дома на виду необъятные брюки и блузку. Как железный мотиватор.

— Труднее всего мне было убедить дедушку и бабушку не впихивать в меня пряники и пончики. До скандалов доходило! Дед меня ласково звал «смертушкой» и «кощеюшкой». Вот только недавно они смирились с моим образом жизни. И угощают меня не пирожком, а персиком.

Не верится, что это одна и та же Саша!

Не верится, что это одна и та же Саша!

САШЕ НУЖНА… ОПЕРАЦИЯ

Почти центнер ушедшего веса — это примерно пять (!) кило растянувшейся кожи на животе. К сожалению, это некрасиво. Саша прячет живот и не может надеть открытый купальник.

Операция по удалению кожи — около 140 тыс. руб. Для бухгалтера из провинциального городка сумма нелегкая. Она мешает поставить точку в «эксперименте века».

Может быть, найдется человек, или клиника, и поможет Саше осуществить ее мечту?

— Я хочу довести тело до совершенства и выучиться на фитнес-тренера. И еще хочу книгу написать про свой опыт. Чтобы помочь многим и многим, порабощенным едой и потерявшим надежду…

Сочные новости.

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