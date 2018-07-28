2018-07-30T11:21:04+03:00
Общество

Челябинский митинг против пенсионной реформы омрачила кровавая драка

А большинство участников раньше времени сбежали домой от палящего солнца
Андрей АБРАМОВ
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Челябинцы вышли на митинг против повышения пенсионного возраста в России.Челябинцы вышли на митинг против повышения пенсионного возраста в России.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В субботу, 28 июля, в Челябинске проходил митинг против повышения пенсионного возраста. Основными организаторами были коммунисты. На митинг пришли около тысячи человек, что, по меркам подобных мероприятий в сквере у ДК Колющенко, довольно внушительная цифра.

Главным организатором встречи была КПРФ. Фото: Андрей АБРАМОВ

Главным организатором встречи была КПРФ.Фото: Андрей АБРАМОВ

Некоторые смогли продержаться под палящим солнцем минут 15, после чего убегали.

— Главное ведь подпись свою поставить и можно идти, — говорит одна из участниц, выходящая из сквера.

На митинге собирали подписи против пенсионной реформы.

Люди высказывали свое отношение к реформе при помощи красноречивых плакатов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Люди высказывали свое отношение к реформе при помощи красноречивых плакатов.Фото: Андрей АБРАМОВ

Выступающих было много. Но из-за экстремальной жары внимание пришедших долго не мог удержать ни один. Пожалуй, самым ярким моментом митинга стала кровавая драка. Спустя 40 минут после начала митинга на окраине толпы вдруг началась толкучка и неразбериха. Послышались женские крики. Когда корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» прибежал на шум, он увидел бородатого парня, лицо которого было залито кровью.

Кое-кто даже пострадал. Но потерпевший и сам не понял, за что на него напали. Фото: Андрей АБРАМОВ

Кое-кто даже пострадал. Но потерпевший и сам не понял, за что на него напали.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Я просто стоял, и вдруг на меня напали. Кто-то подбежал, ударил меня. Я упал, больше ничего не видел, — рассказал побитый, растирая мокрой ладонью кровь по своему лбу.

В этот момент к разговору присоединилась женщина:

— Это он на меня первый напал. А мой сын заступился.

Люди в футболках с символикой КПРФ, заломав руки за спину, вели, похоже, второго участника драки.

— Да где же эта полиция? — кричала мать того парня.

В этот момент к толпе, наконец, подошли двое полицейских с распросами. Собрав всех участников потасовки и свидетелей, они удалились разбираться за пределы сквера.

Полиции было мало, но работа для стражей порядка нашлась: разбирали кровавое нападение. Фото: Андрей АБРАМОВ

Полиции было мало, но работа для стражей порядка нашлась: разбирали кровавое нападение.Фото: Андрей АБРАМОВ

К слову, полиции сегодня было не так много, как обычно бывает на мероприятиях оппозиции. Не были установлены даже рамки металлодетекторов, из-за которых на входе обычно скапливается очередь…

Планировалось, что митинг затянется на два часа. Но спустя час выступил последний оратор. И люди потянулись на выход.

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