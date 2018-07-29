«Здесь лежат умершие от тифа и малярии»: грозит ли Челябинску эпидемия из-за стройки на кладбище

29 Июль 06:00 2018-07-30T12:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске на прошлой неделе разразился скандал — в центре города, на улице Орджоникидзе, возводят многоэтажку на месте бывшего кладбища.

По мнению челябинских краеведов, стройка на костях может обернуться эпидемией — на этом кладбище хоронили людей, скончавшихся от холеры, тифа, малярии.

Бактерии живут сотни лет и опасность переноса инфекции волне реальна. Корреспондент «Комсомольской правды» — Челябинск» выяснил, так ли это на самом деле, и стоит ли челябинцам бить тревогу.

ОСТАНКИ ВЫВЕЗЛИ НА СВАЛКУ?

Об угрозе заявил известный челябинский краевед Юрий Латышев. На своей странице в Фейсбуке он написал:

— Компания начала стройку на территории бывшего магометанского кладбища около войскового остановочного пункта. Здесь хоронили солдат-мусульман, умерших от ран, и переселенцев мусульманской веры, умерших от инфекционных болезней. Строительные работы нужно вести строго под контролем санитарных служб. К сожалению, котлован и траншея уже вырыты. Вероятно, зараженные останки вывезли на свалку.

Котлован уже вырыт. Вероятно, зараженные останки вывезли на свалку. Фото: Юрий Латышев

Краевед пояснил, кладбище существовало на этом месте больше ста лет назад. Это подтверждают карты и фотографии, которые хранятся в областном краеведческом музее. Захоронение располагалось между современными улицами им. Орджоникидзе и им. Евтеева.

— Дом строят либо на месте кладбища, либо прямо у его границы. Точно сказать по картам сложно. Нужно проводить шурфование — выкапывать яму и исследовать грунт на наличие костей, — говорит Юрий Латышев.

Слова краеведа подтверждают карты. Современная карта и карты 1939 и 1910 гг. Фото: Юрий Латышев

Сейчас по вырытому котловану видно, что структура земли нарушена. Слоя почвы должны быть ровными, а на них видны углубления, напоминающие могилы.

По словам краеведа, на месте бывшего захоронения будет 10-этажный дом, который к саммитам ШОС и БРИКС будут использовать как гостиницу. Разрешение на строительство выдали чиновники.

Про стройку на костях стройкомпания узнала от журналистов. Сейчас строители поднимают архивы.

— Стройке уже год, за это время никаких костей обнаружено не было. Если бы мы их нашли, то обязательно перезахоронили бы, для этого существуют определенные процедуры. Да там рядом другие жилые дома, железнодорожный институт, никто ничего не находил. Сейчас разбираемся с архивами, детально изучаем вопрос, — прокомментировали сотрудники компании.

Дом строят либо на месте кладбища, либо прямо у его границы. Фото: Юрий Латышев.

БУДЕТ ЛИ ЭПИДЕМИЯ?

Во время Гражданской войны челябинцев косила холера, чуть позже малярия и тиф. Кладбище в то время соседствовало с инфекционным отделением госпиталя. По этим данным краевед предположил, что здесь лежат умершие от этих смертельных болезней.

— Специалисты из Роспотребнадзора объяснили мне, что бактерии холеры и тифа так долго не живут. Угрозы от них быть не может. Однако строительство на месте бывших кладбищ запрещено. Чиновники выдали разрешение компании, не зная, что раньше на этой территории было захоронение. Нужна экспертиза, и если она покажет, что здесь есть останки, вопроса о стройке быть не может, — объяснил краевед.

В пресс-службе Роспотребнадзора эту информацию подтвердили:

— По закону «О погребении и похоронном деле» строительство зданий на месте бывших кладбищ и захоронений не допускается. При их переносе территорию нужно рекультивировать. И в дальнейшем ее можно использовать только под зеленые насаждения. Должна быть проведена гигиеническая оценка почвы, которая определит ее безопасность для человека. Результаты оценки должны учитываться при разработке проектно-сметной документации на строительство объектов.

Челябинцы могут выдохнуть, эпидемия тифы, холеры и малярии им не угрожает. Однако со строительством дома на месте бывшего кладбища экспертам еще предстоит разобраться.

СООБЩАЙТЕ СВОИ НОВОСТИ

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06