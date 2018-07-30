Погода на август 2018 в Челябинске: вернется ли в город удушающая жара
Вот и все, лето на Южном Урале закончилось. По крайней мере, южное, жаркое. Дальше настраиваемся на осень и ловим последние солнечные деньки. Мы узнали, какой будет погода на август 2018 в Челябинске.
— Для нас, метеорологов, лето заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 градусов, — говорят в Челябинском гидрометцентре. — В северо-западных районах области это случается после 10 августа, а в центральных и южных районах уже в конце месяца.
По прогнозам синоптиков, начало августа в Челябинске обещает быть в меру прохладным.
В среду, 1 августа, +26. А уже со 2 по 5 августа: +19…+20. Ночные температуры при этом не опустятся ниже +10. Но всю неделю возможны осадки, грозы.
С 6 по 12 августа может стать еще прохладнее: +12…+17 градусов и дожди с молниями и громом. В горах возможны первые заморозки на почве.
Зато с 13 по 18 августа потеплеет до +23…+25.
А на последней неделе месяца воздух может прогреться в отдельные дни до +27…+29.
Чистого неба над городом в августе практически не бывает. Если нет дождя, то солнце подернуто облаками. В этом году, по прогнозам Гидрометцентра России, август будет дождливее, чем обычно. Температура — в пределах и чуть выше нормы.
НА ЗАМЕТКУ
Синоптики, как известно, иногда ошибаются. Поэтому «Комсомолка» нашла подборку народных примет. Они помогут вам разобраться с погодой на ближайшее время и осень.
• Комары сильно кусаются — на непогоду.
• Частые грозовые дожди в августе — к теплой осени.
• Дождливый август и теплая осень — к длинной зиме.
• Бледный месяц — на непогоду, чистый и яркий — на хорошую погоду.
• Прохладное утро в августе — к теплой и ясной погоде днем.
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