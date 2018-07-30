Чтобы переделать ливневку в Парковом, нужен миллиард

30 Июль 16:00 2018-07-31T16:03:50+03:00

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— Вроде все хорошо, пока не пойдет дождь, — так говорят жители «Паркового».

Району уже пять лет. Времени что-то исправить более чем достаточно. Но в минувшее воскресенье новостройки затопило так сильно, что в соцсетях рядом с бесчисленным количеством видео плывущих машин появился тэг #АкваПарковый.

— На моих глаза двигатель «десятки» залило водой. Вероятно, хозяину предстоит затратный ремонт. На перекрестке Скульптора Головницкого и Бейвеля — всегда сложная ситуация. Там несколько решеток, куда стекает вода. Но поток попадает лишь в одну ливневку. Остальные просто выше уровня асфальта — пока лужа не зальет весь перекресток, вода не будет утекать в отверстия, — рассказал на радио «Комсомольская правда» 95.3 FM создатель группы «Парковый Челябинск» Дмитрий Григорчик.

После дождя решили положить асфальт. Почему нет?

Представьте, каково пешеходам! Перейти такую дорогу и остаться сухим невозможно — воды по уровень бордюра.

— В управлении дорожных работ нам сказали, что сети не на балансе города, и они обслуживают их под «честное слово». Раз сети не на балансе, то никакого регламента по их обслуживанию нет. Подобная ситуация у нас была с освещением. Фонари построили, но долго не включали. Потому что сети не передавали на баланс мэрии, — добавил Дмитрий.

Фото: Антон Максимов

Журналист газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» попытался узнать в администрации Курчатовского района, собираются ли исправлять ситуацию с ливневками. Там ответить не смогли и перенаправили в управление дорожного хозяйства. Нужного чиновника не было на месте весь день...

ПРОБЛЕМА НЕ В ДОЖДЕ!

— Нам сказали, что сочувствуют и читают комментарии в соцсетях. Говорят, что причина не в ливневках, а в том, что выпала сверхнорма осадков. Я бы понял, если б весь город залило, но проблема только у нас. Последний раз Парковый серьезно топило два года назад. Тогда рабочие что-то сделали, и в прошлом году все было нормально.

Насчет проблем в Парковом у чиновников есть стандартный ответ, которым они часто отбиваются от вопросов жителей: улицы Паркового — объекты незавершенного строительства.

— Но когда его планируется завершить — история умалчивает. Например, в этом году с дорогами вообще ничего не делали, — с грустью заметил Григорчик.

Фото: Максим Чунихин

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов:

— Кому-то просто лень развивать город и думать о его будущем... Руководство в управлении дорожного хозяйства Челябинска не меняется 30 лет. Хочу услышать от них ответ на вопрос: что мешало сделать нормально, учитывая богатый опыт? Перекресток в Парковом, где школа — там всегда огромнейшая лужа при любом дожде. Парковый в чистом поле строили, не на скалистой местности. Ничего не мешало сделать там грамотную дренажную систему, ливневку. Чтобы сейчас сделать дренажную сеть, снова нужен миллиарды рублей — вскрывать дороги, переделывать все. А пока любой инцидент заканчивается ответом: извините, у нас выпала месячная норма осадков.

Полную версию эфира слушайте на этом видео: