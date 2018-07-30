2018-07-31T16:03:50+03:00
Общество

Чтобы переделать ливневку в Парковом, нужен миллиард

Дождь вновь превратил улицы самого густонаселенного квартала Челябинска в грязные реки
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Екатерина НиколеваФото: Екатерина Николева
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— Вроде все хорошо, пока не пойдет дождь, — так говорят жители «Паркового».

Району уже пять лет. Времени что-то исправить более чем достаточно. Но в минувшее воскресенье новостройки затопило так сильно, что в соцсетях рядом с бесчисленным количеством видео плывущих машин появился тэг #АкваПарковый.

— На моих глаза двигатель «десятки» залило водой. Вероятно, хозяину предстоит затратный ремонт. На перекрестке Скульптора Головницкого и Бейвеля — всегда сложная ситуация. Там несколько решеток, куда стекает вода. Но поток попадает лишь в одну ливневку. Остальные просто выше уровня асфальта — пока лужа не зальет весь перекресток, вода не будет утекать в отверстия, — рассказал на радио «Комсомольская правда» 95.3 FM создатель группы «Парковый Челябинск» Дмитрий Григорчик.

После дождя решили положить асфальт. Почему нет?

После дождя решили положить асфальт. Почему нет?

Представьте, каково пешеходам! Перейти такую дорогу и остаться сухим невозможно — воды по уровень бордюра.

— В управлении дорожных работ нам сказали, что сети не на балансе города, и они обслуживают их под «честное слово». Раз сети не на балансе, то никакого регламента по их обслуживанию нет. Подобная ситуация у нас была с освещением. Фонари построили, но долго не включали. Потому что сети не передавали на баланс мэрии, — добавил Дмитрий.

Фото: Антон Максимов

Фото: Антон Максимов

Журналист газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» попытался узнать в администрации Курчатовского района, собираются ли исправлять ситуацию с ливневками. Там ответить не смогли и перенаправили в управление дорожного хозяйства. Нужного чиновника не было на месте весь день...

ПРОБЛЕМА НЕ В ДОЖДЕ!

— Нам сказали, что сочувствуют и читают комментарии в соцсетях. Говорят, что причина не в ливневках, а в том, что выпала сверхнорма осадков. Я бы понял, если б весь город залило, но проблема только у нас. Последний раз Парковый серьезно топило два года назад. Тогда рабочие что-то сделали, и в прошлом году все было нормально.

Насчет проблем в Парковом у чиновников есть стандартный ответ, которым они часто отбиваются от вопросов жителей: улицы Паркового — объекты незавершенного строительства.

— Но когда его планируется завершить — история умалчивает. Например, в этом году с дорогами вообще ничего не делали, — с грустью заметил Григорчик.

Фото: Максим Чунихин

Фото: Максим Чунихин

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов:

— Кому-то просто лень развивать город и думать о его будущем... Руководство в управлении дорожного хозяйства Челябинска не меняется 30 лет. Хочу услышать от них ответ на вопрос: что мешало сделать нормально, учитывая богатый опыт? Перекресток в Парковом, где школа — там всегда огромнейшая лужа при любом дожде. Парковый в чистом поле строили, не на скалистой местности. Ничего не мешало сделать там грамотную дренажную систему, ливневку. Чтобы сейчас сделать дренажную сеть, снова нужен миллиарды рублей — вскрывать дороги, переделывать все. А пока любой инцидент заканчивается ответом: извините, у нас выпала месячная норма осадков.

Полную версию эфира слушайте на этом видео:

АкваПарковый : ливни парализовали жизнь в микрорайоне!.Наш телефон 264-77-04 Viber и WatsApp 8-908-0-953-953

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