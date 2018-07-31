Свердловская область и Банк УРАЛСИБ подписали План мероприятий по развитию сотрудничества

31 Июль 13:44 2018-07-31T16:56:02+03:00

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Министерство инвестиций и развития Свердловской области и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписали План мероприятий по развитию сотрудничества в сфере содействия предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2018-2019 годы.

Документ, который был разработан Сторонами в рамках действующего Соглашения о социальном партнерстве между Свердловской областью и банком УРАЛСИБ, подписан Министром инвестиций и развития Свердловской области Викторией Казаковой и Председателем Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константином Бобровым.

План мероприятий предусматривает активное взаимодействие Сторон в сфере поддержки предпринимательства, повышение эффективности и внедрение оптимальных схем такого взаимодействия, организацию и проведение совместных мероприятий, направленных на популяризацию инструментов государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области. Планируется развитие системы комплексной поддержки женского и социального предпринимательства, а также поддержка проектов в сфере инновационной деятельности.

Важным направлением сотрудничества между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и банком УРАЛСИБ также становится поддержка инвестиционной деятельности, в том числе по приоритетным направлениям социально-экономического развития области.

«На протяжении многих лет мы выстраиваем систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, — отметил И.О. Министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян. — Неоценимую помощь в этой работе нам оказывает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и, конечно же, банковское сообщество, одним из активных участников которого является Банк УРАЛСИБ. Благодаря этому сотрудничеству мы сформировали хорошо отработанный набор инструментов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, в число которых входят поручительства по банковским кредитам и гарантиям, а также льготные инвестиционные кредиты для предпринимателей, работающих в приоритетных отраслях, сфере инноваций и на территориях с высоким уровнем безработицы. Мы стараемся выстраивать сотрудничество с банками на долговременной основе с тем, чтобы достичь максимальной его эффективности».

«Подписанный документ является очередным этапом развития партнерства в рамках Соглашения банка со Свердловской областью, которое действует уже 10 лет, — отметил Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров. — Достигнутые договоренности позволяют нам более системно и эффективно сотрудничать в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, женского и социального предпринимательства, инновационного бизнеса — важнейших, как мы считаем, направлений социально-экономического развития Свердловской области».

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